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Открыта регистрация желающих тестировать на COVID-19 лабораторий

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Фото: TASS/The Canadian Press/PA Images
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Открыта подача заявок от частных лабораторий на проведение тестирований на коронавирусную инфекцию, сообщается в пятницу, 3 апреля, на сайте Роспотребнадзора.

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«Для составления реестра лабораторий частной формы собственности, планирующих исследования на COVID-19, открыта онлайн форма для внесения данных о возможности проведения таких исследований», — говорится в заявлении.

Уточняется, что в реестр могут попасть только лаборатории, имеющие разрешение на работу с III-IV группой патогенности, а также персонал, готовый работать с микроорганизмами II группы патогенности.

2 апреля вице-мэр Москвы Анастасия Ракова рассказала, что правительство столицы заключило соглашение с одной из частных лабораторий, которая будет выполнять исследования на коронавирус для медицинских организаций города.

По данным на 2 апреля, в РФ зарегистрировано более 3,5 тыс. случаев заражения, 30 человек умерли. По словам специалистов, пик заболеваемости еще впереди.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф и по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии»: 8 (800) 2000-112.

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