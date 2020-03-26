Мосгортранс раскрыл условия обучения таксистов

Мосгортранс бесплатно обучит водителей такси управлению общественным транспортом, рассказали «Известиям» в учебном центре ГУП Мосгортранс 26 марта.

Ранее в этот день департамент транспорта города Москвы пригласил таксистов на работу в Мосгортранс. В ведомстве оценили падение спроса на услуги такси в последние недели в 25%. В пресс-службе департамента добавили, что Мосгортранс обслуживает около 800 столичных автобусных, электробусных, троллейбусных и трамвайных маршрутов.

«Мосгортранс предоставляет возможность обучения на категорию D (автобусы) на 2,5 месяца, плюс стажировка в парке. Во время обучения выплачивается стипендия 20 195 рублей. Обучение проходит шесть дней в неделю», — рассказала корреспонденту «Известий» сотрудник учебного центра.

По ее словам, после сбора всех документов и прохождения собеседования филиал ГУП Мосгортранс заключит с таксистом ученический договор, на основании которого он пройдет обучение и получит права. После этого водитель должен будет отработать в Мосгортрансе два года.

Обучение проходит в филиале ГУП Мосгортранс «Учебно-курсовой комбинат» и начинается, как только набирается группа из 25 человек, добавила собеседница «Известий».

В свою очередь исполнительный директор Ассоциации «Национальный совет такси» Наталия Лозинская заявила «Известиям», что подавляющее большинство таксистов не владеют водительскими правами категорий для управления автобусами, троллейбусами и трамваями.

Однако у Мосгортранса в любом случае не хватит вакантных мест для всех потерявших работу таксистов, уверена эксперт.

«Таксистов, которые сейчас будут без работы, — их десятки тысяч. В Москве пока работает не меньше 50 тыс., в Подмосковье тоже не меньше такой цифры», — сказала Лозинская.

Вспышка заболевания СOVID-19, вызванного коронавирусом SARS-CoV-2, впервые была зарегистрирована в конце 2019 года в китайском Ухане. К 26 марта заболевание распространилось в 175 странах мира. По данным Университета Джона Хопкинса, всего заразилось более 480,4 тыс. человек, более 21,5 тыс. скончались, выздоровели свыше 115,8 тыс. человек.

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