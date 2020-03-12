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«Яндекс.Такси» ввел бесплатную медицинскую диагностику для водителей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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«Яндекс.Такси» организовал бесплатную самодиагностику на точках медицинского контроля в связи со вспышкой коронавируса. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в «Известия» 12 марта.

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В компании выразили обеспокоенность новыми заболеваниями и готовность помочь сдержать распространение коронавируса. Так, например, были созданы специальные памятки для водителей и пользователей.

Поскольку случаи заболевания в основном связаны с возвращением в Россию из-за границы, в аэропорту Шереметьево будут организованы пункты выдачи масок и дезинфицирующих средств для водителей. Там же шоферы смогут измерить температуру.

«Важно не упустить момент, когда нужно обратиться за помощью к врачу. Для этого мы сделали для водителей бесплатной самодиагностику на 40 точках телемедицинского контроля в Москве. Такие точки, также как больницы и пункты дезинфекции, будут отмечены на карте в водительском приложении «Таксометр», — говорится в сообщении.

Также в компании рекомендуют пользователям безналичный способ оплаты для снижения риска передачи инфекции.

Ранее в четверг председатель правительства РФ Михаил Мишустин рассказал, что угроза распространения коронавируса в России сведена к минимуму. Как он уточнил, принимаемые властями РФ меры проводятся в целях упреждения инфекции.

Накануне ВОЗ заявила, что в ближайшие дни и недели ожидает увеличения количества погибших в затронутых вирусом странах.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2 началась в китайском городе Ухане. Инфекция вызывает тяжелую пневмонию COVID-19.

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