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Назван наиболее безопасный способ передвижения во время пандемии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Такси является наиболее безопасным способом передвижения в период пандемии коронавируса. О том, какие такси более, а какие менее безопасны с точки зрения риска заражения, рассказал 2 апреля «РИА Новости» председатель московского профсоюза таксистов Николай Кодолов.

По его словам, таксопарки обязаны проводить осмотр водителей перед выходом на смену и следить за их состоянием здоровья.

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«Есть предписание главного санитарного врача, что в машине такси должно быть спиртосодержащее средство для обработки поверхностей, гель для рук, салфетки антисептические и три маски. Если у таксиста машина арендная из автопарка, то большинство таких парков раздобыли такие комплекты и выдали водителям», — приводит телеканал «Звезда» слова Кодолова.

Кроме того, работник не будет допущен за руль, если у него наблюдаются симптомы ОРВИ. Помимо прочего, на заднем правом сиденье пассажир обеспечит необходимое расстояние от водителя, пишет «Федеральное агентство новостей».

Он отметил, что водителям рекомендуется протирать ручки дверей автомобиля и проветривать салон. Вместе с тем Кодолов посоветовал гражданам не садиться в машину к частникам, поскольку их здоровье никто не проверяет, а они могут выходить на смену в ненадлежащем состоянии и даже при болезни, отмечает телеканал «360».

Как указывает РИАМО, несмотря на все меры предосторожности, самым надежным способом избежать заражения является самоизоляция. Если ни с кем не контактировать, то и возможность заболеть существенно снижается.

В России до конца апреля продлен период нерабочих дней. Такое решение было принято, чтобы снизить скорость распространения коронавирусной инфекции. Всего в России выявлено 3548 случаев заражения коронавирусом. В Подмосковье и Москве действует режим самоизоляции для всех жителей.

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