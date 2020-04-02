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Собянин предупредил о введении особого контроля за режимом самоизоляции

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Контроль за режимом самоизоляции граждан с коронавирусом и их семей с помощью современных технологий вводится со 2 апреля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

«Абсолютное большинство заболевших строго соблюдают режим изоляции. Но 100-процентной гарантии ответственного поведения дать, к сожалению, невозможно. Поэтому с сегодняшнего дня соблюдение режима самоизоляции заболевшими COVID-19 и членами их семей будет особо контролироваться с помощью современных технологий», — говорится в публикации.

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Согласно указу Собянина, также размещенному на сайте мэра, граждане с положительным анализом на коронавирус, а также проживающие с ними лица будут обязаны «применять технологии электронного мониторинга местоположения гражданина в определенной геолокации, в том числе с использованием технических устройств и (или) программного обеспечения».

Мэр также прокомментировал вопрос о возможном введении пропускного режима в столице.

«К этому вопросу мы вернемся либо при неблагоприятном развитии эпидемиологической ситуации, либо в случае роста количества нарушений домашнего режима. Очень хочется надеяться, что в итоге не произойдет ни того, ни другого», — подчеркнул Собянин.

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей вне зависимости от возраста. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в других регионах страны. Кроме того, 31 марта Госдума приняла закон об уголовном наказании за нарушение карантина.

Власти Москвы уже разработали мобильное приложение, которое позволит следить за передвижением больных коронавирусом, обязанных находиться дома. Иностранные серверы в работе платформы для мониторинга за пациентами на самоизоляции не будут использоваться.

2 апреля Собянин объявил, что все ранее введенные в столице меры против дальнейшего распространения коронавируса SARS-CoV-2 продлеваются до 1 мая. Москвичи по-прежнему должны соблюдать режим самоизоляции, также остаются в силе требования сохранять дистанцию в транспорте и общественных местах. До 1 мая запрещено посещение 55 городских парков, усадеб и зон отдыха.

По данным на 2 апреля, в России за сутки зафиксирован 771 новый случай заражения коронавирусом, а общее число заболевших достигло 3548 человек. Скончались 30 человек.

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