Госдума приняла закон об уголовном наказании за нарушение карантина

Госдума 31 марта приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об уголовной ответственности за нарушение карантина. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

«В случае если несоблюдение санитарно-эпидемиологических правил повлечет по неосторожности смерть двух и более лиц, предлагается наказывать лишением свободы на срок до семи лет. Штрафы могут составить до 2 млн рублей. Также была внесена поправка об уголовной ответственности за распространение фейковых новостей о коронавирусе», — говорится в сообщении.

За нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее за собой массовое заболевание или отравление людей, грозит штраф в размере 500–700 тыс. рублей или лишение свободы на срок до двух лет.

Если нарушение повлекло за собой смерть человека, размер штрафа составит 1–2 млн руб. или лишение свободы на срок от трех до пяти лет. Нарушение, повлекшее за собой смерть двух и более лиц, грозит лишением свободы на срок от пяти до семи лет.

Данная инициатива была внесена в Госдуму 25 марта.

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей вне зависимости от возраста. Позднее такие же ограничительные меры были введены и в других регионах России.