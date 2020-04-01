Придавило короной: COVID-19 вогнал в депрессию две трети россиян

Новости о связанных с эпидемией ограничениях, росте числа зараженных коронавирусом и неутешительных прогнозах на будущее привели в подавленное состояние 75% россиян. Треть респондентов жалуется, что их угнетает редкая возможность выйти из дома. При этом 7% по-прежнему отказываются верить в то, что вирус вообще существует. Однако всеобщая обеспокоенность привела к тому, что 85% россиян стали чаще мыть руки и соблюдать другие правила гигиены. Об этом свидетельствуют данные совместного опроса проекта «Здоровье Mail.ru» и сервиса «Все аптеки». Эксперты уверены, что слаженные действия Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), властей и СМИ помогут не только одержать победу над пандемией, но и изменить мир к лучшему.

7% оптимистов

Сложившаяся в России и в мире атмосфера оказывает на людей угнетающий эффект. Чаще всего причиной своего пессимистичного настроя респонденты называют новостной фон (75% ответов), на втором месте — отсутствие прогулок (36%), на третьем — изоляция от друзей (19%). Об этом свидетельствуют данные опроса проекта «Здоровье Mail.ru» и сервиса «Все аптеки», проведенного для «Известий» среди 13 тыс. пользователей в период с 27 по 30 марта.

Впрочем, нашлись и те, кто не особо грустит из-за пандемии. 17% участников опроса заявили, что им безразлична сложившаяся ситуация. А 7% респондентов уверены, что коронавирус — просто выдумка.

В Московской службе психологической помощи населению считают, что среди равнодушных и недоверчивых респондентов много людей в возрасте. Соцсети и мессенджеры, где быстро распространяются новости, способствуют серьезному восприятию ситуации у младшего поколения. Куда больше специалистов волнуют пожилые граждане, которые, несмотря на строгие рекомендации, по-прежнему продолжают выходить из дома без особой надобности.

— Пенсионерам может казаться, что ситуация не столь критична: мол, подумаешь, мы многое в жизни повидали и пережили. И это переживем. Но не стоит их специально запугивать. Лучше просто помочь им обеспечить самоизоляцию, предотвратив выход из дома и общение с другими людьми, — отметили в пресс-службе департамента труда и социальной защиты населения города Москвы, сославшись на рекомендации психолога Екатерины Игониной.

Рост сознательности

В то же время, по данным проведенного опроса, россияне стали ответственнее относиться к мерам безопасности. 85% приучились чаще мыть руки, 49% прислушались к рекомендациям властей и перестали контактировать с другими людьми, 23% носят медицинские маски.

Респондентов также спросили, какие действия по дезинфекции предметов и помещений они предпринимают. Выяснилось, что больше половины (55%) протирают салфетками мобильные телефоны, 53% обрабатывают антисептиками поверхности в квартире, 44% чаще стали делать уборку.

В истории известно немало примеров, когда повышенное внимание к нормам гигиены помогало борьбе с заболеваниями. Так, санпросветбюллетени в 1970-е годы отлично помогали профилактике холеры, рассказал «Известиям» главный инфекционист ЦАО Илья Акинфеев.

— Тогда у колодцев вешали плакаты, что воду обязательно нужно кипятить. В СССР реклама работала эффективнее, чем сейчас, поскольку была ненавязчивой и содержала конкретную информацию. Сегодня даже социальная реклама часто вызывает психологическое отторжение, поскольку людям кажется, что она содержит в себе особый интерес производителя, — отметил врач.

Но основная причина повышения сознательности граждан — верная подача информации от правительства, профильных ведомств и СМИ, отметили эксперты в области массовых коммуникаций. Разумные просьбы государства в чрезвычайных условиях граждане принимают охотно, считает вице-президент Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), управляющий партнер Depot branding agency Алексей Андреев.

— Людям свойственен стадный инстинкт, и это не зависит от уровня развития страны. Голос государства — авторитет. Человек сейчас находится в нетипичной, явно чрезвычайной ситуации. И у него срабатывает инстинкт самосохранения: экспертов много, они все говорят разное, но защитят ли они меня и мою семью в случае, когда придет беда? И тут проявляется бессознательное желание найти «старшего». А таковым всегда будет государство, — подчеркнул Алексей Андреев.

Новый мир

Люди, убежденные, что новый вирус — не более чем выдумка, вряд ли изменят свое мировоззрение, уверена Екатерина Игонина. Однако, по ее словам, большинство граждан всё же станет более ответственно относиться к своему здоровью.

В происходящем есть и другие плюсы. Так, удаленная работа способна повысить профессионализм сотрудников, поскольку требует особенной дисциплины и умения расставить приоритеты, отметила психоаналитик компании «1С-Битрикс» Алена Орехова. Кроме того, в изоляции многие невольно начнут заниматься саморазвитием.

— Сейчас компании, учреждения и частные лица предлагают бесплатно пройти тот или иной образовательный курс, послушать лекции, прочитать новые книги, посмотреть театральные постановки и многое другое. Это уникальный шанс отправиться, например, на экскурсию в Лувр без затрат на самолет и отель, — подчеркнула она.

А вот постоянно следить за последними новостями, по ее словам, не стоит, особенно за теми, что злоупотребляют кричащими заголовками. Это отрицательно сказывается на психике. Достаточно один раз в день открыть источник, которому доверяешь, и прочитать всю сводку.

Новый коронавирус также сыграет ключевую роль в развитии технологий, уверены эксперты. В мире уже появились десятки карт, по которым можно отследить распространение инфекции.

Кроме того, в случае с COVID-19 в короткие сроки удалось создать расчеты, основанные на больших данных и поведенческих паттернах, показывающие прогноз развития эпидемии, перерастание в пандемию, сроки и темпы заражения. Такие инструменты помогают руководству стран принять необходимые меры, а СМИ — рассказать обществу, что ему грозит в случае выполнения или невыполнения рекомендаций ВОЗ и правительств, рассказал «Известиям» управляющий партнер Marketing Logic Дмитрий Галкин. В качестве примера развития технологий он привел разработки компании Microsoft, которая, изучив поисковые запросы онкобольных, увидела, что еще до появления первых симптомов по запросам пользователя можно определить начало заболевания и рекомендовать ему пройти диагностику.