Корона под колпаком: как будет работать система слежения при карантине

Эффективность системы слежения за передвижениями и контактами инфицированных коронавирусом граждан может заметно снизить ее неспособность работать в помещениях. А именно там и происходит большинство заражений. Так опрошенные «Известиями» специалисты оценили возможности технологии, создание которой начато в России. По словам источника «Известий» в силовом ведомстве, систему можно значительно улучшить, если заставить смартфоны граждан «общаться» с ближайшими мобильными устройствами через Bluetooth. Однако внедрение такого варианта будет возможно лишь в случае изменения законодательства о неприкосновенности частной жизни либо объявления в стране чрезвычайного положения.

Есть контакт

Оперативное отслеживание всех контактов зараженных — одна из мер, которая позволит вовремя изолировать заболевших людей и тем самым помешать дальнейшему распространению коронавирусной инфекции. Для решения этой задачи Минкомсвязи дано поручение организовать систему, которая сможет мониторить действия больных COVID-19, выявляя возможные нарушения режима самоизоляции. Эти меры вводят в разных регионах России по мере увеличения количества зараженных SARS-CoV-2.

Для контроля за перемещениями граждан планируют использовать целый ряд уже существующих технологий. Система, возможно, объединит данные видеокамер, установленных на улицах и у подъездов, в общественном транспорте, банках и магазинах. Туда же могут поступать сообщения об оплате покупок банковскими картами и сведения о нарушениях режима от сотрудников силовых структур, полученные при патрулировании. Но главным ее компонентом должно стать наблюдение за местоположением SIM-карт мобильных телефонов. Его будут осуществлять с помощью систем геолокации смартфонов, которые ежеминутно отсылают свои координаты операторам мобильной связи.

след Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

31 марта премьер-министр Михаил Мишустин уже дал распоряжение начать с 3 апреля информирование россиян через SMS и госуслуги о случаях нарушения ими условий карантина. Данные будут передаваться в МВД, Минздрав, Роспотребнадзор и рабочую группу Госсовета.

Упрощенный вариант такой системы контроля можно запустить максимально быстро, считает эксперт «Известий» в структуре управления одного из крупных мобильных операторов.

— Новый сервис не нуждается в сложной технологической платформе — по сути, всё можно сделать «на коленке», в ручном режиме, — отметил он. — Для этого необходимо разослать сотовым операторам табличку с актуальными номерами телефонов и фактическими адресами людей в карантине — такую информацию можно поручить собрать, например, Минздраву.

По словам специалиста, эти данные позволят «прикрепить» зараженного человека к ближайшим базовым станциям связи, и если его мобильный телефон покинет периметр их действия, на него автоматически придет SMS с соответствующим предупреждением.

Дистанция заражения

Несмотря на преимущество быстрого развертывания системы, эксперты отмечают и ее слабые стороны.

— Информация о местоположении телефонов действительно непрерывно собирается мобильными операторами, которые затем могут отправлять ее в новую систему, — отметил PR-директор компании NtechLab Николай Грунин. — Впрочем, качество полученных таким образом данных может вызывать вопросы. Дело в том, что погрешность систем геопозиционирования превышает два метра, на которые, по словам медиков, нужно приблизиться к человеку, чтобы заразиться коронавирусом.

На низкое качество подобных измерений обратил внимание и источник «Известий» в одном из силовых ведомств.

— Точность получаемых от мобильных устройств биллинговых данных действительно невысока. Погрешность здесь может достигать 10 м, — пояснил он. — И это при нормальной нагрузке на оборудование, которая наверняка заметно увеличится после запуска сервиса. Улучшить ситуацию можно, лишь создав систему, которая будет определять местоположение смартфона сразу по трем базовым станциям связи, однако для такого проекта нужны дополнительные мощности и продолжительное время на подготовку.

след Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Впрочем, даже значительные вложения и подключение к разработке новых технологий не смогут гарантировать стопроцентного результата.

— Даже если систему введут в строй, ее эффективность будет ограничена присутствием на рынке большого количества «серых» SIM-карт, не имеющих привязки к паспортным данным реального владельца, — считает генеральный директор компании «Интернет-розыск» Игорь Бедеров. — По нашим оценкам, их доля составляет не менее 20%, и это будет ощутимым белым пятном.

Значимой помехой для технологии геолокации может стать и такая очевидная вещь, как отключение данной функции самим пользователем смартфона, что он легко может сделать в настройках гаджета.

Не выдавай ближнего

Указал собеседник из силового ведомства и на практически полную бесполезность геопозиционирования внутри помещений — то есть именно там, где происходит львиная доля заражений коронавирусом. Впрочем, этот недостаток можно легко исправить, задействовав дополнительный канал получения данных.

— Здесь может помочь массовое скачивание специального приложения, благодаря которому все включенные устройства будут постоянно обмениваться данными о положении относительно друг друга с помощью Bluetooth-соединения, — пояснил он. — Этот вариант позволяет смартфону определить расстояние до соседнего устройства с точностью до 10 см, используя анализ исходящего от него сигнала.

При этом источник отметил, что граждане вряд ли согласятся устанавливать подобное ПО добровольно. Отсутствие их согласия будет определенной помехой и при использовании технологии геопозиционирования.

след Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— У нас в стране действует принцип неприкосновенности личной жизни, поэтому любой сбор данных о человеке не может производиться без его согласия. Разумеется, кроме случаев, когда мы говорим о преступнике, получение информации о котором разрешено судом, — подчеркнул адвокат, руководитель адвокатской конторы Куприянова Федор Куприянов. — Именно поэтому с юридической точки зрения система не может быть запущена в России без изменения законодательства о персональных данных.

Впрочем, по словам эксперта, легитимизировать использование данных о местоположении граждан можно, если будет принято решение о введении в стране чрезвычайного положения, которое подразумевает ограничение прав граждан для повышения общественной безопасности.

Сегодня, 31 марта, Совет Федерации одобрил закон о полномочиях правительства вводить режим ЧС на территории России.

Минкомсвязи и компания «Ростелеком» не смогли подготовить для «Известий» оперативный комментарий.