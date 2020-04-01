Украинца оштрафовали на $630 за поход в магазин без маски

На Украине суд оштрафовал жителя города Сумы за посещение продуктового магазина без маски. Об этом сообщается на портале «Судебная власть Украины» в среду, 1 апреля.

Инцидент произошел вечером 30 марта. Мужчина зашел в магазин без маски, чем нарушил запрет исполнительного комитета горсовета о нахождении в общественном месте без средств индивидуальной защиты.

«1 апреля 2020 года мужчину, который находился в помещении продуктового магазина без маски, Заречный районный суд города Сумы привлек к административной ответственности за нарушение правил карантина и наложил на него штраф в размере 17 тыс. гривен ($615)», — сказано в сообщении.

Также мужчине придется оплатить и судебные расходы в размере 420 гривен ($15).

Отмечается, что ответчик на судебном заседании не возражал против обстоятельств, указанных в протоколе. Постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение 10 дней.

Ранее в среду стало известно, что правительство Украины намерено усилить меры по борьбе с распространением коронавируса.

Так, будет запрещено находиться в общественных местах без средств индивидуальной защиты, передвигаться по улицам в группах более двух человек, кроме экстренных случаев. Лицам младше 16 лет находиться в общественных местах без сопровождения совершеннолетних граждан воспрещается.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. Число зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией на Украине по состоянию на 1 апреля в стране достигло 669. За последние сутки было зафиксировано 120 новых случаев заражения.