Режим «все в масках» предложили ввести на Украине в пасхальную неделю

На Украине из-за коронавирусной инфекции могут временно ввести режим «все в масках» в период с 6 по 24 апреля. Об этом сообщается на сайте президента страны Владимира Зеленского в среду, 1 апреля.

Данная тема была поднята на селекторном совещании под председательством Зеленского по борьбе с распространением коронавируса.

«На совещании была рассмотрена возможность внедрения дополнительных, более жестких карантинных мероприятий. В частности, речь шла о режиме «все в масках» с 6 по 24 апреля и ограничения количества людей при нахождении на улице. Ведь именно на пасхальные праздники ожидается пик заболеваемости коронавирусом», — сказано в сообщении.

Для предотвращения данной ситуации украинские власти провели переговоры со всеми телевизионными группами о трансляции пасхальных богослужений.

Число зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в стране по состоянию на 1 апреля в стране достигло 669. За последние сутки было зафиксировано 120 новых случаев заражения.

Накануне Зеленский по телефону обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель ситуацию с коронавирусом. Стороны договорились перенаправить €150 млн в рамках государственного немецкого кредита на борьбу с инфекцией на Украине.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса. По данным Worldometer на 1 апреля, в мире заразились более 872 тыс. человек, умерли — 43 тыс.