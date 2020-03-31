В закрытом на карантин одесском зоопарке родились тигренок, лама и козлята

В закрытом для посетителей из-за карантина зоопарке Одессы родились тигренок, козлята и лама. Об этом 31 марта сообщило издание «Страна.ua».

Работники выкладывают в интернет ролики со зверятами, чтобы дети могли на них посмотреть хотя бы на видео. В зоосаде рассказали, что тигренок уже прогуливается с мамой по вольеру. Также в зоопарке пополнения ждут птицы: бакланы, фазаны, павлины и аисты, пишет «Газета.ру».

Ранее 31 марта сообщалось, что правительство Украины рассматривает возможность ослабления карантинных мер ради спасения экономики страны. По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, «Украина не та богатая страна, которая может позволить себе полгода не работать и смотреть телевизор на диване». Решение об ослаблении карантинных мер будет приниматься в зависимости от темпов распространения коронавируса.

26 марта на Украине ввели режим ЧС и продлили общенациональный карантин до 24 апреля. 29 марта президент Украины Владимир Зеленский оценил возможности медицинской системы страны по трем вариантам развития ситуации с пандемией коронавируса.

По последним данным на 31 марта, на Украине зарегистрировано 549 случаев заражения коронавирусом, выздоровели восемь пациентов, скончались 13.