Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Две трети регионов России ввели дополнительные ограничения из-за COVID-19
Авто
Мировой авторынок в 2020 году может упасть на 14%
Общество
В Мосгордуме предложили штрафовать на 4 тыс. рублей за нарушение самоизоляции
Общество
Пресс-секретарь Собянина заявила об отсутствии коронавируса у мэра
Мир
На Украине анонсировали обмен пленными с Донбассом

В закрытом на карантин одесском зоопарке родились тигренок, лама и козлята

0
Фото: zoo.ua
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В закрытом для посетителей из-за карантина зоопарке Одессы родились тигренок, козлята и лама. Об этом 31 марта сообщило издание «Страна.ua».

Шок расплаты: рецессия мировой экономики будет глубокой, но недолгой
Если коронавирус удастся взять под контроль к июлю, во втором полугодии возможен рост ВВП, утверждают аналитики

Работники выкладывают в интернет ролики со зверятами, чтобы дети могли на них посмотреть хотя бы на видео. В зоосаде рассказали, что тигренок уже прогуливается с мамой по вольеру. Также в зоопарке пополнения ждут птицы: бакланы, фазаны, павлины и аисты, пишет «Газета.ру».

Ранее 31 марта сообщалось, что правительство Украины рассматривает возможность ослабления карантинных мер ради спасения экономики страны. По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, «Украина не та богатая страна, которая может позволить себе полгода не работать и смотреть телевизор на диване». Решение об ослаблении карантинных мер будет приниматься в зависимости от темпов распространения коронавируса.

26 марта на Украине ввели режим ЧС и продлили общенациональный карантин до 24 апреля. 29 марта президент Украины Владимир Зеленский оценил возможности медицинской системы страны по трем вариантам развития ситуации с пандемией коронавируса.

По последним данным на 31 марта, на Украине зарегистрировано 549 случаев заражения коронавирусом, выздоровели восемь пациентов, скончались 13.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Первая пациентка вылечилась от COVID-19 во Львовской области на Украине
Больных COVID-19 на Украине будут принимать в палатках возле больниц

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020