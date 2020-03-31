Первая пациентка вылечилась от COVID-19 во Львовской области на Украине

Во Львовской области на Украине выздоровела первая пациентка с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на сайте областной администрации 30 марта.

Заболевание у 50-летней женщины диагностировали после поездки в Германию. По словам и.о. директора департамента здравоохранения облгосадминистрации Андрея Васька, первый тест на коронавирус был положительный, второй и третий — отрицательный.

«Мы можем говорить о первом задокументированном случае выздоровления пациента с COVID-19 на Львовщине», — заявил Васько.

Всё это время женщина находилась на амбулаторном лечении.

Также на сайте отмечается, что сейчас на лечении в областной инфекционной клинической больнице находятся 52 человека.

По данным Worldometer на 31 марта, на Украине зафиксировано 549 случаев заражения коронавирусом, умерли 13 человек.

25 марта украинские власти ввели режим чрезвычайной ситуации на всей территории страны из-за угрозы распространения коронавируса на месяц — до 24 апреля.

Вспышка вируса SARS-CoV-2 была выявлена в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии коронавируса.