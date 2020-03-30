Больных COVID-19 на Украине будут принимать в палатках возле больниц

На Украине граждан с подозрением на коронавирус и с уже подтвержденным диагнозом будут принимать в специальных палатках, развернутых возле больниц. Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко 30 марта.

Размещать зараженных коронавирусной инфекцией готовы 240 больниц в стране, возле каждой будут развернуты палатки для «санитарного сортирования» — пациентов будут сортировать по палатам во избежание внутрибольничного инфицирования.

«В случае массового поступления больных с коронавирусной болезнью мы не должны всех запускать в стационарное отделение. Именно в этих палатках будет проводиться сортировка», — цитирует его портал «Страна.ua».

Как уточняет УНИАН, в этих временных пунктах приема врачи будут осматривать поступивших граждан и определять, требуется ли им госпитализация или они могут лечиться дома.

Так, палатки для приема больных уже установлены возле медучреждений Киева, Львова, Мариуполя, Николаева, больниц подконтрольных Киеву частей Донецкой и Луганской областей, пишут местные СМИ.

По данным Worldometer на 30 марта, на Украине диагностировано 480 случаев заболевания COVID-19, из них пять — за последние сутки. Шесть человек вылечились, 11 пациентов скончались.

В стране ограничена работа общественного транспорта, в ряде городов, в том числе в Киеве, закрыто метро. Запрещены массовые собрания, не работают многие заведения, магазины и предприятия. Власти призывают граждан оставаться дома.

Ранее в этот день Верховная рада уволила Илью Емца с поста главы минздрава, а также не смогла принять законопроект об изменениях в госбюджет на 2020 год, в рамках которых планировалось создать фонд борьбы с коронавирусом.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. Всего в мире подтверждено свыше 735 тыс. случаев заболевания, скончались 34,8 тыс. человек.