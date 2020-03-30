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Верховная рада отменила пленарные заседания до конца карантина

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Верховная рада Украины в понедельник, 30 марта, внесла изменения в свой календарный план, согласно которым пленарных заседаний парламента не будет до окончания карантина в стране. За это постановление проголосовали 320 депутатов рады при 226 необходимых.

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Отмечается, что до 24 апреля украинские депутаты будут работать в комитетах, а также депутатских комиссиях и группах. Кроме того, парламент Украины также предусмотрел возможность проведения заседаний комитетов в режиме онлайн, передает ТАСС.

Ранее в этот день Верховная рада уволила Илью Емца с поста главы минздрава, а также не смогла принять законопроект об изменениях в госбюджет на 2020 год, в рамках которых планировалось создать фонд борьбы с коронавирусом.

По последним данным Worldometer, на Украине зафиксировано 480 случаев заражения коронавирусом, при этом 11 человек скончались, а еще шесть ― выздоровели.

С 27 марта Украина прекратила пассажирские перевозки любым видом транспорта через границы на фоне распространения коронавируса. В стране ограничена или приостановлена работа общественного транспорта, закрыто метро в Киеве, Харькове и Днепре. Кроме того, запрещены массовые собрания, закрыты многие заведения, магазины и предприятия. Власти ежедневно призывают людей оставаться дома.

25 марта власти Украины ввели режим чрезвычайной ситуации на всей территории страны из-за угрозы распространения коронавируса сроком до 24 апреля.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира.11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 30 марта, на планете зарегистрировано свыше 738 тыс. случаев заболевания, умерли более 35 тыс. человек, вылечились — 156 тыс.

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