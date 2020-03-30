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Рада уволила Уманского с поста главы минфина Украины

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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Верховная рада Украины по итогам голосования распорядилась уволить Игоря Уманского с поста главы министерства финансов страны. Об этом стало известно в понедельник, 30 марта.

По информации агентства «Интерфакс», за отстранение Уманского от выполнения своих обязанностей проголосовали 249 депутатов при необходимом минимуме в 226.

Игорь Уманский возглавлял минфин Украины с 4 марта 2020 года. В тот же день Верховная рада Украины приняла решение об отставке украинского правительства во главе с премьером Алексеем Гончаруком. Его преемником стал Денис Шмыгаль, который до этого занимал должность вице-премьера и министра по вопросам развития общин и территорий.

В тот же день был утвержден новый состав правительства, а 7 марта Гончарук покинул Украину. Он отправился в Португалию и заявил, что летит в отпуск.

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