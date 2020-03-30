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Кличко предупредил киевлян о возможной катастрофе из-за коронавируса

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Фото: TASS/Zuma
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Мэр Киева Виталий Кличко раскритиковал поведение жителей города, нарушающих карантинный режим по коронавирусу, и предупредил их о возможной катастрофе.

От отметил, что, несмотря на ограничения, некоторые «легкомысленные» граждане «компанией вываливаются на пикники», устраивают «аншлаги на детских площадках» и отказываются самоизолироваться по прибытии из стран с неблагоприятной обстановкой по COVID-19.

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По словам градоначальника, в Киеве растет число зараженных коронавирусом, в том числе среди детей, и если граждане не проявят дисциплину, то система здравоохранения не справится с числом заболевших COVID-19. Он указал на опыт Италии, где врачи «решают, кого спасать, а кого — нет», и других стран, в которых «гробы вывозят сотнями и сжигают без прощаний и церемоний».

«Вы смеетесь и не верите и почему-то думаете, что пронесет. Нет! <…> Я говорю без преувеличения: если продолжатся эти шатания и тусовки, это поездки толпами на природу, нас всех ждет большая катастрофа!» — написал он на своей странице в Facebook.

По данным Worldometer на 30 марта, на Украине диагностировано 480 случаев заболевания COVID-19, из них пять — за последние сутки. Шесть человек вылечились, 11 пациентов скончались.

Ранее в этот день Верховная рада уволила Илью Емца с поста главы минздрава, а также не смогла принять законопроект об изменениях в госбюджет на 2020 год, в рамках которых планировалось создать фонд борьбы с коронавирусом.

В стране ограничена или приостановлена работа общественного транспорта, закрыто метро в Киеве, Харькове и Днепре. Запрещены массовые собрания, закрыты многие заведения, магазины и предприятия. Власти призывают граждан оставаться дома.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. Всего в мире подтверждено свыше 735 тыс. случаев заболевания, скончались 34,8 тыс. человек.

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