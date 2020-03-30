Прилетевшие из Вьетнама украинцы сбежали из аэропорта Борисполь

Украинские туристы, прилетевшие в Киев из Вьетнама, разбежались из аэропорта Борисполь. Об этом 30 марта сообщил телеканал «Звезда».

По данным телеканала, около 100 украинцев не захотели после прилета сидеть на обязательном двухнедельном карантине, поэтому буйных пассажиров пытались сдержать полицейские и сотрудники Нацгвардии Украины. Несмотря на усилия украинских правоохранителей, люди вместе с багажом штурмом взяли двери терминала, после чего разбежались.

Уточняется, что домой украинцы прилетели бесплатно: рейс для них заказал вьетнамский бизнесмен, который таким образом решил помочь своим соотечественникам эвакуироваться из Киева.

Как сообщает телеканал «360», посольство предложило гражданам оплатить обязательную обсервацию из собственного кармана. Речь шла о двух неделях в отеле по цене €169–215. Пассажиров такой расклад не устроил, поэтому они разъехались по домам, подписав обязательство о двухнедельной изоляции.

Как пишет REGNUM, похожая проблема возникла по прилету украинских туристов с Бали. Людей решили разместить на карантин в отеле «Казацкий», расположенный на майдане Незалежности в центре Киева. Часть прибывших отправилась в отель, а часть — отказалась покидать самолет, несмотря на отсутствие еды и воды. Те, кто уехал в отель, жаловались на холод и ржавую воду.

28 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил об обязательной обсервации граждан страны, вернувшихся домой из-за границы после даты объявления. 29 марта Зеленский оценил возможности медицинской системы страны по трем вариантам развития ситуации с пандемией коронавируса. По официальным данным, коронавирусом на Украине заразились 475 человек. Десять скончались.