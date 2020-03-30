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Жительница Украины на коленях извинилась за распространение коронавируса

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Фото: REUTERS/Agencja Gazeta
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Жительница Западной Украине записала видеообращение, на коленях попросив прощение у односельчан за распространение коронавируса. Ролик опубликован на YouTube.

По данным портала «Обозреватель», женщина недавно вернулась из Италии в родное село Коленковцы в Черновицкой области, однако не стала самоизолироваться. В результате COVID-19 заразились ее дети и внуки, а также 14 местных жителей, включая главу села.

«Я слышу, что вы хотите сжечь мой дом, физически расправиться с моими детьми, моими внуками. Я сегодня приехала, я вылечилась (от COVID-19. – Ред.), вылечились мои дети, не убивайте их. Хотите, меня убивайте, режьте, рубите, если от этого что-то изменится. Я прошу у вас прощения», – заявила женщина, встав на колени.

Она добавила, что не может никуда выйти с семьей и «сидит на сумках» с документами. По ее словам, у них заканчиваются продукты, они «доедают последние макароны». При этом она пообещала никогда больше не ездить в Италию.

Ранее, 29 марта, сообщалось, что на Украине число заразившихся коронавирусом выросло до 356, умерли девять пациентов.

С 27 марта Украина прекратила пассажирские перевозки любым видом транспорта через границы на фоне распространения коронавируса.

В стране ограничена или приостановлена работа общественного транспорта, закрыто метро в Киеве, Харькове и Днепре. Кроме того, запрещены массовые собрания, закрыты многие заведения, магазины и предприятия. Власти ежедневно призывают людей оставаться дома.

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