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Зеленский описал три сценария развития ситуации с коронавирусом

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский оценил возможности медицинской системы страны по трем вариантам развития ситуации с пандемией коронавируса SARS-CoV-2. Об этом он 29 марта рассказал в видеообращении, опубликованном на официальном сайте своего офиса.

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«Первый: от 3 до 5% одновременно больных коронавирусом. Это болезненные цифры. Но такой сценарий не является катастрофой. Поэтому мы должны быть собранными и дисциплинированными: продолжить самоизоляцию, соблюдать правила гигиены и не выходить на улицу без надобности. Тогда мы переживем этот шторм. Второй сценарий — 25% больных коронавирусом», — рассказал Зеленский.

Третий сценарий, по его словам, — это 50% одновременно заболевших. Второго и третьего варианта развития ситуации медицинская система страны не выдержит.

Президент Украины призвал граждан осознать, что карантин — это не каникулы, шашлыки, теплая солнечная погода и пляжи не должны стать угрозой здоровью и жизни.

Кроме того, украинский лидер отметил, что без поддержки международных партнеров на фоне пандемии коронавируса экономика республики рухнет и в стране произойдет дефолт, пишет «Газета.ру».

Ранее 29 марта сообщалось, что на Украине число заразившихся коронавирусом выросло до 356, умерли девять пациентов.

С 27 марта Украина прекратила пассажирские перевозки любым видом транспорта через границы на фоне распространения коронавируса.

В стране ограничена или приостановлена работа общественного транспорта, закрыто метро в Киеве, Харькове и Днепре. Кроме того, запрещены массовые собрания, закрыты многие заведения, магазины и предприятия. Власти ежедневно призывают людей оставаться дома.

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