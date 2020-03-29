Зеленский заявил об угрозе дефолта на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что без поддержки международных партнеров на фоне пандемии коронавируса экономика республики рухнет и в стране произойдет дефолт. Об этом он сказал в своем видеообращении, опубликованном в Facebook в воскресенье, 29 марта.

По словам украинского лидера, Киев оказался на распутье и перед ним есть два пути: либо принимать жизненно важные законы с расчетом на то, что международные партнеры окажут стране финансовую помощь в размере не менее $10 млрд, либо не принимать эти законы.

«После (решения пойти по второму пути. — Ред.) — упадок экономики и угроза дефолта», — подчеркнул Зеленский.

Накануне сообщалось, что США выделят Украине медицинскую и гуманитарную помощь в размере более $1,2 млн для борьбы с коронавирусной инфекцией. Помощь, которая начнет выделяться 3 апреля, пойдет на подготовку лабораторных систем, выявление заболевания, оказание технической поддержки в вопросах реагирования и информирования о рисках распространения инфекции.

27 марта Зеленский сообщил, что Киев и МВФ договорились увеличить новую финансовую программу с $5 млрд до $8 млрд, первый транш может составить $2 млрд. Как напоминает «Газета.ру», ранее глава государства заявлял, что с МВФ ведутся переговоры о предоставлении финансовой помощи для борьбы с последствиями коронавируса.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса. Из-за нового вируса многие страны ограничили авиасообщение и закрыли свои границы.

По данным Worldometer на 28 марта, на планете зарегистрировано свыше 589 тыс. случаев заболевания, умерли почти 27 тыс. человек, вылечились более 132 тыс. На Украине заражены 418 человек, девять умерли.