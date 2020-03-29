В Италии за день умерли 756 заразившихся COVID-19

За последние сутки из-за коронавируса в Италии умерли 756 человек. Об этом в воскресенье, 29 марта, сообщил глава департамента гражданской защиты Анджело Боррелли.

Как отмечает TPI, число умерших в стране с момента развития эпидемии составило 10 799.

Италия занимает первое место в Европе по распространению коронавируса. 27 марта число погибших за сутки установило новый рекорд: скончались 969 человек.

Высок показатель инфицированных и среди итальянских медиков — 9% от числа зараженных. 27 марта число медицинских работников, заразившихся коронавирусом в Италии, достигло 6,5 тыс. человек. Количество летальных исходов среди работников медучреждений достигло 51.

По состоянию на 29 марта число зараженных в стране составило 97 689.

По данным Worldometer на 29 марта, на планете зарегистрировано свыше 664,5 тыс. случаев заболевания, умерли более 30 тыс. человек, вылечились 142 тыс.