Прямой эфир
Сюжет:

В Китае заявили об остановке эпидемии коронавируса в стране

0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/TPG
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, который является возбудителем заболевания COVID-19, в Китае практически остановилось. Об этом в воскресенье, 29 марта, сообщил представитель комитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн, передает агентство Xinhua.

Тест на доверие: почему коронавирус ударил по правым партиям в Европе
Популисты в Германии, Италии и Франции лишились главного аргумента в спорах с властями

В настоящий момент количество внутренних случаев заболевания в Китае составляет менее 3 тыс., однако число заражений, привезенных из-за границы, продолжает расти. Именно поэтому всё еще сохраняется высокий риск возникновения новой вспышки коронавируса.

По словам Ми Фэна, к вечеру 28 марта было зарегистрировано 693 завозных случая заболевания из 42 стран.

Коронавирус SARS-CoV-2 был впервые выявлен в китайском Ухане в конце декабря 2019 года.

По данным Worldometer на 29 марта, на планете зарегистрировано свыше 678 тыс. случаев заболевания, умерли более 31 тыс. человек, вылечились — более 146 тыс.

В России к настоящему моменту зафиксировано 1534 заболевших, из них более 1 тыс. — в Москве.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Москве почти 40% тяжело заболевших коронавирусом моложе 40 лет
Число заражений коронавирусом в Испании составило 78 797

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020