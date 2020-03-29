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Спецпоезд с эвакуированными украинцами прибыл в Киев из Москвы
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Спецпоезд с эвакуированными украинцами прибыл в Киев из Москвы

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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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В Киев прибыл специальный поезд из Москвы, который был запущен из-за эпидемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает «Страна.ua» в воскресенье, 29 марта.

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На поезде прибыли граждане Украины, которые пожелали вернуться в страну. Отмечается, что состав прибыл с опозданием в 30 минут. Рядом с платформой дежурили полицейские и сотрудники скорой помощи.

По словам одной из женщин, которая приехала встречать маму, во время поездки пассажирам мерили температуру. После прохождения паспортного контроля ее измерили еще раз.

Кроме того, на поезде из Москвы приехали несколько россиян, чем «озадачили» пограничную службу в связи с введенными ограничениями из-за коронавируса.

«Официально сложившуюся ситуацию прокомментируют после окончания всех проверок», — цитирует издание начальника пресс-службы Государственной пограничной службы Украины Светланы Бурды.

Накануне спецпоезд с эвакуированными россиянами прибыл из Киева в Москву.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса. Из-за нового вируса многие страны ограничили авиасообщение и закрыли свои границы.

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