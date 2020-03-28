В МВД Украины призвали не бояться госпереворота в стране

Украинцам не следует опасаться государственного переворота в стране, заявил в субботу, 28 марта, министр внутренних дел страны Арсен Аваков.

«У нас хороший президент, и премьер-министр тоже не дурак, а трудолюбивый, адекватный человек, поэтому не бойтесь переворота. Если переворот будет, мы его победим в пользу украинского народа», — таким образом Аваков ответил на вопрос журналиста издания «Бабель» о том, когда уже он устроит госпереворот и сместит президента страны Владимира Зеленского.

По результатам опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС), за действующего президента Украины готовы вновь проголосовать почти 25% всех респондентов. На фоне других кандидатов Зеленский имеет наибольшую поддержку граждан в обоих рейтингах.