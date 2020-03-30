Рада не приняла закон об изменениях в бюджет для борьбы с коронавирусом

Верховная рада Украины не смогла принять законопроект об изменениях в госбюджет на 2020 год, в рамках которых планировалось создать фонд борьбы с коронавиурсом. Об этом в понедельник, 30 марта, сообщает «Страна.ua».

«Законопроектом предполагается создать в составе государственного бюджета фонд борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и ее последствиями в объеме 97,1 млрд гривен (более $3,4 млрд. ― Ред.), с целью предотвращения распространения и преодоления негативных последствий на территории Украины этой болезни», ― говорится в законопроекте.

Отмечается, что за документ проголосовали 223 украинских депутата, в то время как для его принятия необходимо было 226 голосов. Проект закона был отправлен на доработку.

По последним данным Worldometer, на Украине зафиксировано 480 случаев заражения коронавирусом, при этом 11 человек скончались, а еще шесть ― выздоровели.

С 27 марта Украина прекратила пассажирские перевозки любым видом транспорта через границы на фоне распространения коронавируса.

В стране ограничена или приостановлена работа общественного транспорта, закрыто метро в Киеве, Харькове и Днепре. Кроме того, запрещены массовые собрания, закрыты многие заведения, магазины и предприятия. Власти ежедневно призывают людей оставаться дома.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 30 марта, на планете зарегистрировано свыше 735 тыс. случаев заболевания, умерли более 34 тыс. человек, вылечились — 156 тыс.