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Украина может ослабить карантинные меры для спасения экономики

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Фото: TASS/ZUMA
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Правительство Украины рассматривает возможность ослабления карантинных мер ради спасения экономики страны. Об этом заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в своем обращении, опубликованном на странице телеканала ICTV на видеохостинге YouTube.

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По его словам, большинство граждан страны не может «просто так сидеть дома» на протяжении трех месяцев без финансовой поддержки, пишет «Газета.ру». Кроме того, отметил он, гражданам страны необходимо зарабатывать деньги для запуска экономики.

«Украина не та богатая страна, которая может позволить себе полгода не работать и смотреть телевизор на диване», — приводит слова украинского премьера сайт kp.ru.

Он пояснил, что решение об ослаблении карантинных мер будет приниматься в зависимости от темпов распространения коронавируса.

Глава правительства признал, что в связи с пандемией коронавируса, объявленной ВОЗ, власти Украины вынуждены были принять меры, которые в итоге привели к остановке малого и среднего бизнеса, и сейчас стоит задача оказать поддержку людям, которые лишились заработка. 26 марта на Украине ввели режим ЧС и продлили общенациональный карантин до 24 апреля. 29 марта президент Украины Владимир Зеленский оценил возможности медицинской системы страны по трем вариантам развития ситуации с пандемией коронавируса.

По последним данным на 31 марта, на Украине зарегистрировано 549 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 8 пациентов, скончались 13.

В России общее число заболевших коронавирусом достигло 2337. За весь период эпидемии в стране зафиксировано 17 летальных случаев, выздоровел 121 человек.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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