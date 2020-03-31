Число умерших от коронавируса в России за сутки увеличилось на восемь

Число зарегистрированных смертельных случаев от коронавируса SARS-CoV-2 в России за последние сутки увеличилось на восемь, сообщил в своем Telegram-канале оперативный штаб во вторник, 31 марта.

«За весь период зафиксировано 17 летальных случаев, выздоровел 121 человек», — отмечается в сообщении оперштаба.

Общее количество заболевших коронавирусом в России выросло на 500 за сутки и достигло 2337.

Новые диагнозы установлены в 24 регионах. Так, впервые коронавирус установлен у жителей Магаданской и Астраханской областей. За сутки по России полностью выздоровели 55 человек.

29 марта в связи с осложнением эпидемиологической ситуации в Москве и Подмосковье ввели обязательный домашний режим для всех жителей. Этому примеру последовали и многие другие регионы.

31 марта Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об уголовной ответственности за нарушение карантина. В соответствии с законом штрафы могут составить до 2 млн рублей. Также была внесена поправка об уголовной ответственности за распространение фейковых новостей о коронавирусе.