Власти Сахалина объявили о введении режима самоизоляции в регионе

На Сахалине объявлен режим самоизоляции. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 31 марта на официальном сайте правительства региона.

«Мы должны сделать всё возможное, чтобы не допустить распространения опасной болезни на Сахалине и Курилах. Половинчатых мер здесь быть не может. Только строгие ограничения позволят нам справиться с ситуацией, — сказал Валерий Лимаренко. — Понимаю, что всё это создает определенный дискомфорт, меняет наши планы, уклад жизни. Но это необходимо, чтобы остановить инфекцию, сохранить здоровье наших близких», — сказал глава региона Валерий Лимаренко.

Режим самоизоляции не распространяется на органы власти, медработников, сотрудников правоохранительных органов, экстренные службы, продуктовые магазины и жизненно важные предприятия и организации.

В регионе официально подтверждены четыре случая заражения коронавирусом: два человека вернулись с Кубы, третий — их родственник, четвертый — гражданин Китая.

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей вне зависимости от возраста. Позднее такие же ограничительные меры были введены и в других регионах России.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань.

По данным на 30 марта, в России зафиксировано 1836 случаев инфицирования, скончались 17 человек. Во вторник стало известно о еще двух новых случаях заражения коронавирусом в Приморском крае.

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