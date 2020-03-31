Весомая проблема: найдена связь между коронавирусом и ожирением

Российские вирусологи и диетологи уверены, что индекс массы тела напрямую коррелирует с выживаемостью человека при инфекционных и хронических заболеваниях, в том числе и заражении коронавирусом нового типа. Чем показатель индекса больше, тем выше вероятность получить сердечно-сосудистые патологии или диабет второго типа. Как следствие, такие люди будут гораздо хуже переносить COVID-19, что и подтверждает текущая статистика. Еще один фактор, усугубляющий положение людей с лишним весом, — уменьшение глубины дыхания и объема функционирующих легких, предупреждают специалисты.

Большая группа риска

Повышенный вес, по мнению российских медиков, может стать дополнительным фактором риска в условиях нынешней пандемии. Несмотря на то что прямой доказанной связи между ожирением и уханьской пневмонией нет, у пациентов с такой патологией течение болезни будет более тяжелым, считают ученые.

— Ожирение часто является спутником целого ряда хронических патологий, включая диабет, — сообщила «Известиям» старший научный сотрудник института Х-Bio ТюмГУ Мария Орлова. — Причем лишний вес может быть как причиной хронического заболевания, так и его следствием. Есть основания полагать, что люди с избыточной массой тела более уязвимы для заражения коронавирусом.

жир Фото: Depositphotos

Как сообщила «Известиям» врач-диетолог клиники управления здоровьем института персонализированной медицины Сеченовского университета (вуз — участник проекта повышения конкурентоспособности «5-100») Наталья Пугачева, по данным CDC (Центр по контролю и профилактике заболеваний, США), люди с сердечными заболеваниями имеют более высокий риск осложнений коронавирусной инфекции. А среди них доля людей с лишним весом велика.

— Люди с крайними формами ожирения — это коморбидные (страдающие несколькими патологиями одновременно. — «Известия») пациенты, имеющие как минимум 3–4 заболевания, которые повышают риск плохо справиться с любой инфекцией, в том числе и с COVID-19, — отметила диетолог. — В дополнение можно предположить, что уменьшение глубины дыхания и объема функционирующих легких при высокой степени ожирения также способствуют более быстрому развитию заболевания в виде пневмонии.

40 плюс

Ранее ученые расширили категорию лиц, наиболее подверженных коронавирусу. Национальная служба здравоохранения Великобритании сообщила о том, что почти две трети из числа серьезно заболевших новой инфекцией имеют избыточный вес и что такие люди чаще других умирают от COVID-19. Специалисты проанализировали данные всех пациентов, поступивших в начале марта в отделения интенсивной терапии по всей стране, и выяснили, что у 63% имелся избыточный вес и склонность к ожирению. Причем больше всего рискуют получить осложнения люди с избыточным весом, имеющие индекс массы тела более 40.

Справка «Известий» Индекс массы тела (ИМТ) — это цифра, использующаяся для диагностики ожирения и избыточного веса у взрослых. Он рассчитывается как отношение массы тела в килограммах к квадрату роста в метрах (кг/м2). Согласно данным ВОЗ, диагноз «избыточный вес» ставится при ИМТ больше 25, а «ожирение» — свыше 30.

— Индекс массы тела напрямую коррелирует с выживаемостью человека при различных инфекционных и хронических заболеваниях, — рассказал в разговоре с «Известиями» руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. — Такие люди несут с собой целый букет патологий и, как следствие, будут хуже переносить COVID-19, что и подтверждает текущая статистика.

жир Калькулятор индекса массы тела Фото: Depositphotos

Врач-диетолог клиники управления здоровьем института персонализированной медицины Сеченовского университета Наталья Пугачева при этом подчеркивает, что в группу риска внесены именно люди с тяжелой третьей степенью ожирения.

— В этот же перечень попадают люди, страдающие сахарным диабетом, а это каждый второй пациент с выраженным ожирением , — пояснила эксперт. — Наиболее уязвимы как пожилые, так и носители хронических заболеваний. Пациенты с ожирением чаще относятся ко второй группе, продолжительность их жизни в среднем меньше на 10–12 лет.

Самоизоляция от еды

Накануне информацию о том, что коронавирус опасен для людей с ожирением, подтвердил в разговоре с «РИА Новости» и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Он рекомендовал отказаться от обильной и тяжелой пищи. По его словам, питание должно быть рациональным и сбалансированным, а физические упражнения следует проводить в хорошо проветриваемых помещениях. Министр также отметил, что стоит отказаться от вредных привычек.

Ученые и врачи настоятельно предупреждают, что лечить COVID-19 алкоголем опасно. По словам главы ведомства, употребление спиртного больными в разы затрудняло оказание им помощи, а «некоторых просто не удавалось вытащить».

жир Фото: Depositphotos

— То есть алкоголь в этой ситуации однозначно не рекомендуется. Давайте договоримся: сейчас он вреден в любых количествах. То же самое с курением. Где-то прошел слух, что оно якобы убивает коронавирус. Это абсурд, — подчеркнул Михаил Мурашко.

Что касается лишнего веса, то эксперты рекомендуют контролировать свое питание в условиях самоизоляции и больше двигаться, чтобы избежать губительной для всех систем организма гиподинамии. Ранее в разговоре с «Известиями» главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян рекомендовал для сохранения формы тем людям, которые трудятся дома, сократить калорийность суточного рациона в среднем на 200–300 ккал.

ВОЗ также опубликовала рекомендации по питанию во время самоизоляции. Ее специалисты советуют сначала употребить те продукты, которые имеют короткий срок годности, а также призывают готовить домашние блюда. Кроме того, необходимо следить за размером порций, чтобы избежать переедания.