Диетолог назвала правила питания в условиях самоизоляции

В условиях вынужденной самоизоляции гражданам необходимо установить четкий режим питания, рассказала «Известиям» врач-диетолог, член Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша 30 марта.

Накануне вечером власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей вне зависимости от возраста в связи с распространением коронавируса.

«У многих дети ходили в садик и в школу, у них был режим питания. Семья встречалась либо на завтраке, либо на ужине. Сейчас все дома постоянно. Если не будет согласованного всей семьей режима питания, то начнется хаотичное подъедание и поедание за компанию», — сказала Макиша.

По ее словам, неправильное питание приведет к набору лишних калорий. «Режим питания предполагает, что у вас есть запланированный завтрак, обед и ужин. И запланированные перекусы — второй завтрак, полдник, чаепитие», — сказала диетолог.

Кроме того, находясь на карантине, необходимо еженедельно контролировать вес, чтобы понимать, насколько адекватно ваше питание физическим затратам, подчеркнула специалист. «Если вы видите, что за неделю прибавка в весе составляет более 500 граммов, нужно внимательно проанализировать свой рацион и понять, что какие-то продукты необходимо урезать. Скорее всего, либо мучное, либо сладкое, либо очень жирное», — добавила врач.

С 30 марта режим самоизоляции вводится также в Мурманской области. 29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей вне зависимости от возраста.

Покидать дома разрешается для экстренной медицинской помощи, поездок на работу в случае невозможности уйти на удаленный режим.

Также разрешено выходить в магазины за продуктами и в аптеки, для выгула домашних животных на расстояние не более 100 м от дома и для выброса мусора.

Неделя с 30 марта по 3 апреля в России объявлена нерабочей в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции. О соответствующем решении сообщил президент страны Владимир Путин во время обращения к гражданам 25 марта. Российский лидер призвал соотечественников оставаться дома.

По данным оперативного штаба на 30 марта, всего в России зафиксировано 1836 случая заражений коронавирусом. Из них 66 вылечились, девять скончались. Позже стало известно о смерти еще одного человека с диагностированным заболеванием в Псковской области.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.