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НАТО одобрит новый пакет помощи Грузии и Украине

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Фото: Global Look Press
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Министры иностранных дел стран-членов НАТО одобрят новый пакет помощи для Украины и Грузии, сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции, транслировавшейся на его странице в Twitter в среду, 1 апреля.

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По его словам, в четверг состоится видео-конференция с участием министров иностранных дел стран-членов НАТО. «Я ожидаю, что министры одобрят новый пакет поддержки для Грузии и Украины, мы обсудим наше партнерство, включая учения в Черноморском регионе, который представляет стратегическую важность для НАТО», — сказал глава Североатлантического альянса.

Пакет, который будет одобрен 2 апреля, будет дополнительным к уже существующим.

В середине марта сообщалось, что программа учений НАТО в этом году была изменена из-за пандемии коронавируса. Некоторые маневры отменены, у некоторых — изменился формат проведения, пишет «Газета.ру».

В январе Столтенберг напомнил, что Черное море является стратегически важным регионом для НАТО, в связи с чем альянс намерен наращивать свое присутствие в нем.

После госпереворота на Украине в 2014 году новое руководство отказалось от внеблокового статуса, а позднее закрепило в конституции стремление вступить в НАТО и Евросоюз как внешнеполитический курс. К 2020 году Киев должен обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО.

В альянсе нет единой позиции по членству республики. Так, в октябре 2019 года Венгрия наложила вето на совместную декларацию послов Североатлантического альянса по Украине.

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