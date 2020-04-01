Россияне стали больше смотреть телевизор во время самоизоляции

Россияне в период самоизоляции стали больше смотреть телевизор. Об этом свидетельствуют данные за март компании Mediascope, опубликованные в среду, 1 апреля.

По итогам четвертой рабочей недели (23–27 марта) жители страны старше четырех лет ежедневно тратили на просмотр ТV дома и на дачах в среднем 3 часа 48 минут, что на 7% больше по сравнению с первой неделей марта.

Как сообщили «РИА Новостям» в пресс-службе компании, в Москве телеаудитория в первые дни самоизоляции выросла на 29%.

«30–31 марта среднее время просмотра ТВ среди всех жителей города старше четырех лет выросло на 29% по сравнению с рабочими днями первой и второй недель месяца, до 251 минуты. Для сравнения, в будни 16–27 марта москвичи смотрели ТВ каждый день только на 4% больше времени, чем в первые две недели месяца», — сказано в сообщении.

Самый большой рост просмотров зафиксирован среди детей и молодежи в возрасте 18–24 лет. Отмечается, что активнее всего телеаудитория в дневное время.

Наибольший интерес зрители проявляют к новостям. По итогам третьей и четвертой рабочей недели среднесуточное время просмотра новостных и информационно-аналитических передач выросло на 20%. В период с 23 по 27 марта телезрители тратили на просмотр новостей в среднем 21 минуту ежедневно, что на 28% больше, чем в первую рабочую неделю марта.

«Несколько недель подряд мы фиксируем рост времени просмотра ТВ. Россияне продолжают самоизолироваться, переходить на удаленную работу и больше времени проводить дома — всё это оказывает влияние на медиапотребление», — комментирует исполнительный директор Mediascope Ксения Ачкасова.

29 марта власти Москвы и Московской области первыми ввели режим домашней самоизоляции для всех жителей вне зависимости от возраста. Позднее аналогичные меры были введены в других регионах страны.

Люди могут покидать жилища только в случае обращения за медицинской помощью, ради похода в магазин, аптеку или выгула домашних животных. Также из дома разрешено выходить тем, кто ездит на работу, если нет возможности перейти на удаленный режим.

Число заразившихся коронавирусом в России за последние сутки увеличилось на 440, достигнув 1 апреля 2777. Пациенты зарегистрированы в 75 регионах. За весь период выздоровели 190 человек.

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