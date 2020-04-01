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Спрос на гантели и коврики для фитнеса вырос в шесть раз

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Фото: Depositphotos
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Спрос россиян на гантели и коврики для фитнеса вырос в шесть раз, а в целом на товары для спорта — на 60% на последней неделе марта. Это произошло на фоне введения режима самоизоляции из-за распространения коронавируса, сообщает 1 апреля маркетплейс «Беру», что подтверждают данные сервиса объявлений «Авито».

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Пик спроса пришелся на прошедшую субботу, отмечают специалисты. Это может быть связано с переходом части россиян на удаленную работу и нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля.

«Средний чек на категорию спортивных товаров за последние две недели не превысил 3 тыс. рублей», — приводит выдержку из исследования ТАСС.

Чаще всего на «Беру» заказывались гантели, диски и грифы. На втором месте оказались фитнес-резинки и специальные кистевые тренажеры, спрос на них за две недели вырос почти в пять раз.

На Avito также самым большим спросом пользовались гантели и штанги, где предложение с февраля выросло на 2%, а спрос — на 38%. На 30% популярнее стали коврики для йоги и на 16% — домашние кардиотренажеры (беговые дорожки и эллипсы).

Помимо спортивного оборудования, много заказов пришлось на категорию спортивного питания.

Инфографика

21 марта Роспотребнадзор обязал фитнес-центры, аквапарки, бани и бассейны Москвы прекратить пропуск посетителей. С 26 марта власти Санкт-Петербурга запретили работу городских фитнес-клубов из-за коронавирусной инфекции.

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