Трудовой спорт: в офисах предложили открывать фитнес-залы

Президентскую задачу по увеличению числа сторонников ЗОЖ среди россиян можно было бы решить с помощью физкультурно-спортивных клубов в офисах и на производстве. Такой план Минспорту предложило общество «Трудовые резервы», созданное при поддержке ведомства. Организация уже разработала методические рекомендации по открытию и оборудованию клубов и попросила чиновников утвердить их, а также поддержать начинание финансово, выяснили «Известия». Компаниям иметь собственные спортзалы выгоднее, чем оплачивать сотрудникам фитнес-абонементы, однако так поддерживать свой персонал в хорошей форме может лишь крупный бизнес, отметили эксперты.

Свои идеи «Трудовые резервы» оформили в письме, которое в феврале направили министру спорта Олегу Матыцину. В документе президент общества Илья Галаев предлагает чиновнику утвердить методическое пособие по организации физкультурно-спортивных клубов (ФСК) по месту работы и предусмотреть возможность их финансовой поддержки.

В Минспорте «Известиям» подтвердили факт получения письма.

В прошлом году «Трудовым резервам» удалось открыть 38 ФСК на предприятиях за счет работодателей, рассказал изданию Илья Галаев. В планах на ближайшие три года — еще 300 клубов.

На данный момент схема открытия спортклуба в офисе выглядит так. Инициативная группа сотрудников образует физкультурно-спортивное общество и обращается к «Трудовым резервам». Общество, в свою очередь, ведет переговоры с работодателем. Если его удается убедить, то представители общества опрашивают сотрудников об их спортивных предпочтениях, готовят помещения, помогают выбрать и закупить оборудование.

От работодателя для открытия спортклуба требуется найти помещение площадью от 45 кв. м и закупить тренажеры или другой инвентарь — от 1 млн рублей, сообщил Илья Галаев. Самый крупный ФСК на сегодня — у тульского предприятия НПО «Сплав» им. А.Н. Ганичева (входит в госкорпорацию «Ростех»). Здесь открыты два зала: игровой на 600 кв. м и тренажерный на 130 кв. м. К услугам желающих есть девять секций по разным видам спорта.

В условиях экономической нестабильности идея вряд ли приживется среди работодателей, уверен профессор кафедры управления персоналом Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. Для малого и среднего бизнеса расходы слишком высоки, а в крупных компаниях, как правило, уже есть свои методы поддержки сотрудников, увлеченных спортом, пояснил эксперт.

— Современный рынок труда движется в сторону дистанционной занятости и развития агрегаторов услуг от профессионалов. В этот тренд не вписывается политика каких-либо активностей на предприятии, — добавил эксперт.

С другой стороны, для крупной компании открытие собственного спортклуба может обойтись гораздо дешевле, чем аренда площадок для сотрудников или оплата им фитнес-абонементов, отметил профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС Александр Щербаков. Кроме того, в случае открытия ФСК крупными будут лишь стартовые расходы. Например, если компания оплачивает годовые абонементы по 20 тыс. рублей 100 сотрудникам, то она могла бы вложить те же 2 млн рублей в развитие собственной фитнес-площадки и минимизировать траты в дальнейшем.

К 2024 году доля граждан, занимающихся физкультурой и спортом, должна вырасти до 55%. Такую задачу Владимир Путин поставил в послании Федеральному собранию в 2018 году, затем она была закреплена в нацпроекте «Демография».

По данным Росстата, по итогам прошлого года приверженцами ЗОЖ можно назвать только 12% населения страны. Выше всего показатель в Ингушетии (48,8%), Крыму (29,2%) и Адыгее (28,8%). Замыкают список Чукотка (0,4%), Тыва (1,1%) и Ненецкий автономный округ (2,1%).

Что касается занятий физкультурой и спортом, то здесь статистика оптимистичнее. В среднем по России регулярно тренируются 27,5% граждан. Самые «подтянутые» регионы — Мордовия (48,9%), Удмуртия (48,8%) и Коми (43,9%). Наиболее низкие показатели в Магаданской (19,3%) и Воронежской областях (20,2%), а также в Бурятии (20,3%).