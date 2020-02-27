В здоровом деле: бизнесу предложат льготы за фитнес сотрудников

Депутаты Госдумы с 2021 года предлагают дать налоговые льготы работодателям, которые оплачивают фитнес своим сотрудникам. Уже в марте в нижнюю палату планируется внести соответствующий законопроект — налог можно будет не уплачивать с суммы до 30 тыс. рублей на человека в год. Об этом «Известиям» рассказал соавтор документа, член комитета ГД по экономполитике Андрей Ветлужских. «Единая Россия» уже одобрила документ на экспертно-консультативном совете. Концепцию также поддержали в Минздраве.

Фитнес-льгота

Группа депутатов во главе с Андреем Ветлужских («Единая Россия») предложила внести поправки в Налоговый кодекс (статьи 255 и 270) и дать льготы компаниям, которые оплачивают спортивные занятия сотрудников. Речь идет о фитнес-абонементах, персональных тренировках, аренде залов для футбола, волейбола, тенниса и т.д.

С 1 января 2021 года парламентарии предлагают позволить работодателям относить такие затраты — не более 30 тыс. рублей в год на человека — к расходам. Это позволит компаниям снизить сумму, с которой они платят налог на прибыль (20%), а значит, и свои отчисления в казну.

Сейчас налог на прибыль юридические лица платят с доходов, уменьшенных на величину расходов. С 1 января 2019 года НК позволяет компаниям относить к расходам оплату туристических услуг, санаторно-курортного лечения и отдыха в РФ для сотрудников. Речь идет о сумме не более 50 тыс. рублей за налоговый период на человека.

Андрей Ветлужских уточнил в разговоре с «Известиями», что в феврале законопроект уже был одобрен на экспертно-консультативном совете «Единой России», 4 марта должно состояться еще одно совещание по этому документу, после чего он будет внесен в Госдуму. Это может произойти уже в марте, пояснил депутат.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что стратегические приоритеты России — повышение продолжительности жизни, формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, а также создание для всех категорий населения условий для занятий физической культурой и спортом.

Однако высокие цены на услуги фитнес-клубов — существенное ограничение для систематических занятий физкультурой. В Москве, например, средняя стоимость годового абонемента — 20–30 тыс. рублей, отмечается в пояснительной записке.

Экономия невелика

Еще до внесения законопроекта в Госдуму авторы документа собрали отзывы заинтересованных ведомств. В Минздраве инициативу депутатов поддержали: занятия спортом — доказанная профилактика неинфекционных заболеваний. Мероприятия, предложенные в законопроекте, по сути экономические стимулы, которые могут быть эффективными для мотивации работников к занятию спортом, говорится в отзыве министерства, который был направлен председателю координационного совета по законотворческой деятельности «Единой России» Андрею Исаеву (документ есть у «Известий»).

В пресс-службе Минздрава «Известиям» подтвердили, что позиция ведомства не изменилась.

Минтруд в своем отзыве тоже поддержал депутатскую идею учета затрат, которые понес работодатель на оплату занятий физкультурой сотрудников, при исчислении налога на прибыль организации. В ведомстве на момент публикации не ответили на запрос «Известий».

В отзыве Минфина сказано, что расходами можно признать те средства, которые связаны с производственной деятельностью организации, а занятия сотрудников физкультурой к ней отношения не имеют и проходят вне рабочего времени. В ведомстве законопроект не поддержали, отметив, что реализация предложенных мер приведет к выпадающим доходам бюджетов, в том числе региональных, а источники их компенсации депутаты не указали.

В пресс-службе Минфина в ответ на запрос «Известий» добавили, что «любые изменения налогового законодательства, приводящие к выпадающим доходам, должны рассматриваться с учетом механизма «двух ключей», то есть должны проходить процедуру согласования на региональном уровне».

Оплата фитнеса работодателями часто встречается в западных компаниях, однако не всегда речь идёт о таком бонусе для всех сотрудников, иногда абонементы получают только руководители определенного уровня, сказал «Известиям» партнер юридической компании BMS Law Firm Давид Капианидзе.

— Насколько законопроект повысит популярность такой практики в нашей стране, сказать сложно. Во-первых, в России это всё-таки не повсеместное явление. Во-вторых, с 30 тыс. рублей, которые можно учесть на расходы, экономия компаний составит только 6 тыс. (то есть 20% от фактической суммы), — отметил он. — Есть сомнения в том, что это станет реальным стимулом для работодателей.

Если бы речь шла о 30 тыс. рублей, на которые можно было бы уменьшить налог, а не только налогооблагаемую прибыль, ситуация была бы другой, считает Давид Капианидзе. Но тогда и налоговые органы следили бы, насколько обоснованы такие расходы, действительно ли работники пользуются фитнес-услугами.

Гендиректор инвестиционной компании Bengala Investment Алексей Буянов сказал «Известиям», что нематериальные бонусы для сотрудников в последние годы становятся всё популярнее у работодателей. Компании бесплатно предоставляют не только фитнес-абонементы, но и языковые и другие учебные курсы. Практика показывает, что такие бонусы позитивно влияют на репутацию работодателя и повышают лояльность сотрудников, отметил он. Предлагаемые изменения будут выгодны тем компаниям, которые уже оплачивают фитнес для своих работников. Но и для остальных это станет стимулом ввести такие бонусы.

По мнению эксперта, вероятность принятия законопроекта высока, так как подобные льготы для работодателей обсуждают довольно давно. Как писали «Известия», стимулировать граждан активнее заниматься спортом ранее предложили и в правительстве. Законопроект кабмина о поправках в Налоговый кодекс предполагает, что россияне получат право компенсировать часть расходов на фитнес-абонементы за счет возврата НДФЛ. Максимальная сумма вычета составит 15,6 тыс. рублей. Пока законопроект находится на согласовании в аппарате правительства, после чего должен быть внесен в Госдуму.