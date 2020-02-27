Прямой эфир

В здоровом деле: бизнесу предложат льготы за фитнес сотрудников

Это мотивирует работодателей оплачивать персоналу занятия физкультурой
0
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Депутаты Госдумы с 2021 года предлагают дать налоговые льготы работодателям, которые оплачивают фитнес своим сотрудникам. Уже в марте в нижнюю палату планируется внести соответствующий законопроект — налог можно будет не уплачивать с суммы до 30 тыс. рублей на человека в год. Об этом «Известиям» рассказал соавтор документа, член комитета ГД по экономполитике Андрей Ветлужских. «Единая Россия» уже одобрила документ на экспертно-консультативном совете. Концепцию также поддержали в Минздраве.

Фитнес-льгота

Группа депутатов во главе с Андреем Ветлужских («Единая Россия») предложила внести поправки в Налоговый кодекс (статьи 255 и 270) и дать льготы компаниям, которые оплачивают спортивные занятия сотрудников. Речь идет о фитнес-абонементах, персональных тренировках, аренде залов для футбола, волейбола, тенниса и т.д.

С 1 января 2021 года парламентарии предлагают позволить работодателям относить такие затраты — не более 30 тыс. рублей в год на человека — к расходам. Это позволит компаниям снизить сумму, с которой они платят налог на прибыль (20%), а значит, и свои отчисления в казну.

55 за пять: к 2024 году к спорту привлекут более половины россиян
Президент поручил правительству вписать физкультуру в нацпроекты

Сейчас налог на прибыль юридические лица платят с доходов, уменьшенных на величину расходов. С 1 января 2019 года НК позволяет компаниям относить к расходам оплату туристических услуг, санаторно-курортного лечения и отдыха в РФ для сотрудников. Речь идет о сумме не более 50 тыс. рублей за налоговый период на человека.

Андрей Ветлужских уточнил в разговоре с «Известиями», что в феврале законопроект уже был одобрен на экспертно-консультативном совете «Единой России», 4 марта должно состояться еще одно совещание по этому документу, после чего он будет внесен в Госдуму. Это может произойти уже в марте, пояснил депутат.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что стратегические приоритеты России — повышение продолжительности жизни, формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, а также создание для всех категорий населения условий для занятий физической культурой и спортом.

Однако высокие цены на услуги фитнес-клубов — существенное ограничение для систематических занятий физкультурой. В Москве, например, средняя стоимость годового абонемента — 20–30 тыс. рублей, отмечается в пояснительной записке.

Экономия невелика

Еще до внесения законопроекта в Госдуму авторы документа собрали отзывы заинтересованных ведомств. В Минздраве инициативу депутатов поддержали: занятия спортом — доказанная профилактика неинфекционных заболеваний. Мероприятия, предложенные в законопроекте, по сути экономические стимулы, которые могут быть эффективными для мотивации работников к занятию спортом, говорится в отзыве министерства, который был направлен председателю координационного совета по законотворческой деятельности «Единой России» Андрею Исаеву (документ есть у «Известий»).

В пресс-службе Минздрава «Известиям» подтвердили, что позиция ведомства не изменилась.

Когда бег недолог: поклонники ЗОЖ уходят из спортзалов в интернет
Ленивым и занятым предложили способ поддерживать форму, не отрывая взгляд от лэптопа

Минтруд в своем отзыве тоже поддержал депутатскую идею учета затрат, которые понес работодатель на оплату занятий физкультурой сотрудников, при исчислении налога на прибыль организации. В ведомстве на момент публикации не ответили на запрос «Известий».

В отзыве Минфина сказано, что расходами можно признать те средства, которые связаны с производственной деятельностью организации, а занятия сотрудников физкультурой к ней отношения не имеют и проходят вне рабочего времени. В ведомстве законопроект не поддержали, отметив, что реализация предложенных мер приведет к выпадающим доходам бюджетов, в том числе региональных, а источники их компенсации депутаты не указали.

В пресс-службе Минфина в ответ на запрос «Известий» добавили, что «любые изменения налогового законодательства, приводящие к выпадающим доходам, должны рассматриваться с учетом механизма «двух ключей», то есть должны проходить процедуру согласования на региональном уровне».

Оплата фитнеса работодателями часто встречается в западных компаниях, однако не всегда речь идёт о таком бонусе для всех сотрудников, иногда абонементы получают только руководители определенного уровня, сказал «Известиям» партнер юридической компании BMS Law Firm Давид Капианидзе.

— Насколько законопроект повысит популярность такой практики в нашей стране, сказать сложно. Во-первых, в России это всё-таки не повсеместное явление. Во-вторых, с 30 тыс. рублей, которые можно учесть на расходы, экономия компаний составит только 6 тыс. (то есть 20% от фактической суммы), — отметил он. — Есть сомнения в том, что это станет реальным стимулом для работодателей.

Фитнес-сбор: налоговый вычет на занятия спортом готовят к лету 2020-го
Законопроект, позволяющий вернуть 13% от суммы расходов на абонементы, уже поступил в правительство

Если бы речь шла о 30 тыс. рублей, на которые можно было бы уменьшить налог, а не только налогооблагаемую прибыль, ситуация была бы другой, считает Давид Капианидзе. Но тогда и налоговые органы следили бы, насколько обоснованы такие расходы, действительно ли работники пользуются фитнес-услугами.

Гендиректор инвестиционной компании Bengala Investment Алексей Буянов сказал «Известиям», что нематериальные бонусы для сотрудников в последние годы становятся всё популярнее у работодателей. Компании бесплатно предоставляют не только фитнес-абонементы, но и языковые и другие учебные курсы. Практика показывает, что такие бонусы позитивно влияют на репутацию работодателя и повышают лояльность сотрудников, отметил он. Предлагаемые изменения будут выгодны тем компаниям, которые уже оплачивают фитнес для своих работников. Но и для остальных это станет стимулом ввести такие бонусы.

По мнению эксперта, вероятность принятия законопроекта высока, так как подобные льготы для работодателей обсуждают довольно давно. Как писали «Известия», стимулировать граждан активнее заниматься спортом ранее предложили и в правительстве. Законопроект кабмина о поправках в Налоговый кодекс предполагает, что россияне получат право компенсировать часть расходов на фитнес-абонементы за счет возврата НДФЛ. Максимальная сумма вычета составит 15,6 тыс. рублей. Пока законопроект находится на согласовании в аппарате правительства, после чего должен быть внесен в Госдуму.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Среда питания: большинство россиян ест, что хочет, а не то, что полезно
При этом 0,7% граждан часто не хватает продуктов
«Нет других путей, кроме изменения образа жизни»
Вице-президент «Лиги здоровья нации» Виктор Антюхов — о том, как увеличить продолжительность жизни в стране

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020