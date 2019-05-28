«Нет других путей, кроме изменения образа жизни»

России предстоит к 2030 году увеличить продолжительность жизни людей до 81 года. В решении такой задачи большой акцент делается на формировании здорового образа жизни (ЗОЖ). Этой теме посвящен форум «Здоровье нации — основа процветания России», который пройдет в Москве. Вице-президент «Лиги здоровья нации», ответственный секретарь оргкомитета форума Виктор Антюхов рассказал «Известиям», что именно за счет популяризации ЗОЖ Финляндии в свое время удалось увеличить продолжительность жизни на 13 лет — в этом ей помог проект «Северная Карелия».

— В чем феномен финского проекта «Северная Карелия» с точки зрения изменения продолжительности жизни людей?

— В результате реализации проекта, который длился более 40 лет, финнам удалось снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) на 80%, у всего населения уменьшить содержание сахара и холестерина на 20%, увеличить продолжительность жизни на 13 лет — до 81 года. Это была национальная программа по формированию ЗОЖ, ставшая крупнейшим и одним из самых успешных в мире популяционных проектов по борьбе с ССЗ и повышению продолжительности жизни.

— Почему проект получил такое название?

— В начале 70-х годов Финляндия занимала первые места в Европе по смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и ожирению. Эту печальную статистику в основном формировал регион Северная Карелия, в котором проживало около 200 тыс. жителей. Среднестатистический северокарельский мужчина умирал на 10 лет раньше своих европейских собратьев.

К тому времени уже было известно, что заболеваемость ССЗ во многом зависит от питания. Кардиологической ассоциацией Финляндии при участии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) был разработан «национальный проект», который возглавил 26-летний врач Пекка Пуска. Проект предполагал изменение поведенческих привычек и пищевых пристрастий жителей восточных районов Финляндии.

— Как опыт Северной Карелии может помочь увеличению продолжительности жизни в России?

— Нацпрограмма по формированию ЗОЖ «Северная Карелия» стала примером для всех стран в борьбе с неинфекционными заболеваниями. Мы в данном случае не являемся исключением, поскольку основной вклад в раннюю смертность у нас продолжают вносить именно сердечно-сосудистые патологии. Перед нашей страной стоит задача повышения продолжительности жизни до 74 лет к 2024 году и до 81 года — к 2030-му. Скажем прямо, задача довольно амбициозная.

— Проект Финляндии длился 40 лет, а у нас в запасе только 11. Сможем ли мы справиться с этой задачей в такие сроки?

— Она осложняется еще и тем, что население региона Северная Карелия — всего 200 тыс. человек, а мы хотим достичь тех же показателей в 140-миллионной стране.

Любые разговоры о значительном повышении продолжительности жизни населения бессмысленны, если в их основе не лежит долговременная стратегия по формированию ЗОЖ. И вдвойне бессмысленны, если в основе стратегии лежат ошибочные посылы; если она не обеспечена финансированием; если эта стратегия не предусматривает механизмов межведомственного взаимодействия и его контроля.

Об этом мы и хотим поговорить на очередном всероссийском форуме «Здоровье нации — основа процветания России». Для участия в нем мы пригласили руководителя проекта «Северная Карелия» профессора Пекка Пуска. Он не сможет лично присутствовать, но профессор прислал видеообращение к участникам форума.

— Насколько наша страна готова к формированию ЗОЖ?

— С 2003 года мы настойчиво и целенаправленно говорим о необходимости создания дружественного здоровью пространства. На всех уровнях мы убеждали чиновников, руководителей и специалистов разных отраслей, что в создании такого пространства должны участвовать все ведомства, так или иначе влияющие на здоровье людей. Мы настаивали на том, что ЗОЖ — сфера, далеко выходящая за рамки компетенции здравоохранения. В мае 2007 года на встрече членов Общественной палаты РФ с Владимиром Путиным Лео Бокерия сказал: «Россию ждет серьезная борьба за здорового человека. В недалеком будущем вся страна будет заниматься здоровым образом жизни. Иного пути у нас нет».

И вот наконец принимается ряд нацпроектов, прямо или косвенно связанных с темой здорового образа жизни: «Демография», «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Культура», «Жилье и городская среда» и так далее.

Долгие годы мы последовательно настаиваем на оценке нацпроектов и программ с точки зрения влияния на здоровье. Строго говоря, все последние годы форум посвящался обсуждению различных концепций, проектов, стратегий Минздрава по формированию ЗОЖ. По целому ряду причин эти проекты были обречены. И не столько из-за внутренних недоработок и противоречий, сколько по причине отсутствия их отдельного финансирования.

Сегодня наконец под зожевскими направлениями нацпроектов появились деньги. И есть большая вероятность, что они реально послужат формированию инфраструктуры здорового образа жизни.

— О ЗОЖ сейчас говорят очень много, но не лучше ли выделить больше средств на систему здравоохранения, чтобы увеличить продолжительность жизни людей?

— Действительно, многим сегодня аббревиатура ЗОЖ набила оскомину. Но полувековой историей реализации больших популяционных программ по формированию ЗОЖ во всем мире доказано, что повышение качества медицинской помощи не снимает проблему роста заболеваемости. По общему мнению специалистов, закрепленному во многих документах ВОЗ, здесь нет других путей, кроме профилактики и широкомасштабных мероприятий по изменению образа жизни населения.

Международный союз укрепления здоровья и санитарного просвещения также констатирует, что сегодня мы не можем предложить для укрепления здоровья и профилактики заболеваний ничего лучше методов естественного оздоровления (это ходьба, бег, плавание, закаливание, велосипедные прогулки) наряду с гигиеническим обучением и воспитанием населения. Их можно выразить одной формулой: «Наилучшее здоровье с наименьшими затратами».

Выставка форума исходит из тех же принципов и называется «Здоровье для всех». Сейчас уже очевидно, что достичь поставленных целей, обеспечить возможность ведения здорового образа жизни, общее повышение потенциала здоровья населения невозможно без создания дружественного здоровью пространства. Именно такое пространство мы стремимся воплотить в экспозиции форума. Приглашаем всех в Гостиный двор с 29 по 31 мая.