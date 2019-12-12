Среда питания: большинство россиян ест, что хочет, а не то, что полезно

Более половины россиян — 51,7% — считают, что им достаточно той еды, которую они хотят потреблять. Такие данные в ходе выборочного наблюдения питания населения получил Росстат. Еще 43,7% опрошенных тоже заявили, что продуктов им хватает — правда, не всегда у них на столе появляется то, что хочется. Почти 4% (3,9%) респондентов сказали, что не всегда полноценно питаются, а еще 0,7% часто не хватает еды. При этом россияне считают, что стали испытывать меньше проблем со здоровьем, связанных с питанием. Однако, как показал опрос, рацион наших граждан нельзя назвать сбалансированным. За последние пять лет в стране снизилось потребление мяса, рыбы, овощей и фруктов, а количество потребляемой жирной пищи, в том числе фастфуда, по-прежнему остается избыточным. По данным экспертов, почти половина детей в России страдает избыточным весом или ожирением, а среди взрослого населения речь идет уже о 60% граждан с такими проблемами.

Масштабное исследование Росстата о питании россиян входит в систему федеральных социологических исследований социально-демографических проблем. Его задача — получить информацию для выработки и оценки эффективности мер по Концепции демографической политики до 2025 года, доктрины продовольственной безопасности и нацпроектов «Здоровье» и «Демография». Проводится опрос раз в пять лет (2013 и 2018 годы). В последний раз в нем приняли участие почти 100 тыс. респондентов (96,4 тыс. человек).

Принцип достаточности

За пять лет, прошедших с последнего исследования, общая оценка россиянами своего питания изменилась незначительно. Так, на 0,6% снизилась численность граждан, которые считают, что могут есть всё, что хотят. На 1,8% стало больше тех, кто отметил, что еды достаточно, но не всегда той, которую хочется. При этом на 0,6% в обоих случаях уменьшилось количество россиян, которым иногда или часто не хватает еды.

Более существенные изменения произошли в отдельных категориях опрошенных. В частности, как отмечается в исследовании Росстата, в многодетных семьях о том, что могут себе позволить еду, которую хочется, заявили 42,5% опрошенных — в 2013 году таких было 39,8%. Более чем на процент (с 7,42% до 6,41%) снизилось количество тех, кому иногда недостаточно средств на питание, а тех, что считает, что такое происходит часто, за пять лет стало меньше на 1,5% (с 2,5% до 1%).

Как полагают сами россияне, они стали реже страдать заболеваниями, которые связаны с питанием. Если в 2013 году о наличии одного или нескольких болезней из-за рациона заявляли 44,9% человек, то в 2018-м — 42,3%.

И хотя, как показал опрос, 29% граждан не интересуются информацией о здоровом образе жизни, подавляющее большинство всё же стало более внимательно относится к своему ежедневному рациону. Так, если в 2013 году 72% людей заявляли, что один или несколько раз в день в их меню присутствует горячее питание, то в 2018 году этот показатель вырос до 82,7%. При этом более 90% (91,2%) ежедневно или почти ежедневно завтракают. Среди детей этот показатель и вовсе составляет 96,8%.

Меньше мяса, больше кофе

За пять лет в рационе россиян снизилось количество мяса (у женщин — с 72,3 кг до 68,5 кг в год, а у мужчин — со 120,1 кг до 115,4 кг), рыбы и продуктов из нее (у женщин — с 20,4 кг до 14,4 кг, у мужчин — с 27,1 кг до 19,5 кг), овощей и бахчевых культур (у женщин — с 98,5 кг до 78,1 кг, у мужчин — с 116,7кг до 97,2 кг), фруктов и ягод (у женщин — с 83,1 кг до 77,5 кг, у мужчин — с 72,1 кг до 66,4 кг), сахара и кондитерских изделий (у женщин — с 23,4 кг до 23,3 кг, у мужчин — с 31,0 кг до 27,2 кг), хлеба, мучных и макаронных изделий (у женщин — с 76,9 кг до 68,5 кг, у мужчин — с 111,7 кг до 100,6 кг).

А вот в отношении молока и молочных продуктов динамика разнонаправленная в зависимости от пола. Например, мужчина уменьшили потребление этих продуктов с 314,9 кг до 310,8 кг в год, а женщины, напротив, увеличили — с 276,6 кг до 285,8 кг в год.

При этом представители обоих полов стали есть существенно больше яиц. Если в 2013 году женщины в среднем съедали 171,3 яйца в год, то в 2018-м – уже 220,7 штук. У мужчин похожая ситуация — 300,2 и 364,8 штук соответственно. Незначительно, но выросло употребление растительного масла и жиров: с 9,3 л до 9,8 л в год у женщин и с 12,9 л до 13,9 л у мужчин. Также россияне стали больше потреблять чая и кофе.

Подобные изменения рациона привели и к изменению энергетической ценности питания россиян. Так, за прошедшие пять лет мужчины увеличили суточное потребление с 2979,8 ккал до 3031 ккал, женщины — с 2208,6 ккал до 2225,5 ккал. А вот дети 3–13 лет, напротив, снизили энергетическую ценность питания с 2255,1 ккал до 2231,3 ккал. При этом питание мужчин состоит из 14,4% белка, 41,3% жиров и 44,7% углеводов, женщин — 14,2%, 39,6% и 46,2% соответственно, а детей (3–13 лет) — 12,6%, 35,5% и 51,6% соответственно. И это при норме по белкам — 25–35%, жирам — 25–35%, углеводам — 30–50%. То есть очевидно, что в рационе россиян не хватает белковой пищи и переизбыток жиров. К чему это приводит?

Безжалостные пищевые законы

Избыточным весом и ожирением страдает 47,5% детей от 3 до 13 лет. Среди взрослых мужчин этот показатель еще выше — 64,7%, причем 14,3% приходится на ожирение первой степени, а 3,5% — второй и третьей. Среди женщин избыточным весом и ожирением страдает 59,2%, причем 24,5% — ожирением разной степени.

— Отношение людей к питанию меняется, но очень медленно. Просто до них информация о здоровом питании, образе жизни не доносится в должной мере и объеме. Женщина должна думать о здоровье ребенка еще во время беременности, она должна понимать, что она несет ответственность за состояние его организма, — заявил «Известиям» главный диетолог Минздрава, научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии Виктор Тутельян.

По его словам, люди пока не понимают, что 50% здоровья дает питание, 25% — физическая активность.

— Есть законы, которые нельзя нарушать. Один из главных — закон соответствия энергетической ценности рациона и энергозатратам организма, то есть сколько потратил, столько и можешь получить из пищи. Надо понимать, что законы природы безжалостны, — подчеркнул эксперт.

Детский врач-диетолог Центра семейной диетологии Вера Раш также отметила изменения в отношении здорового питания, но пока только у взрослого населения.

— Появилось много адептов ЗОЖ. Люди стараются правильно питаться, посещают фитнес-залы. Задача взрослых — сформировать эти полезные привычки у детей. Однако полностью изменить картину и искоренить ожирение удастся, на мой взгляд, только через два–три поколения, — считает она.

По мнению Веры Раш, дети сегодня – самая уязвимая возрастная категория.

— К сожалению, у них тенденция к ожирению наблюдается не только в России, но и по всему миру. Процент детского ожирения растет. Первая причина — это, конечно, снижение двигательной активности. Если раньше дети были очень подвижны, гуляли, играли, то сегодня основной способ времяпрепровождения — с гаджетами, — поясняет врач.

По ее словам, это влияет и на аппетит: когда ребенок контактирует с телефоном, он всё время находится в непрерывном потоке информации. Его нервная система в возбужденном состоянии, он тратит на это энергию, возникает ощущение голода, и он начинает пытаться утолить его конфетой или бутербродом. Также в качестве причин избыточного веса и ожирения у детей она назвала несбалансированное питание (много сладкой газировки и продукты повышенной жирности из фастфуда) и несоблюдение режима питания и дня.

— Как ни парадоксально, но способствует появлению лишнего веса у детей и жесткий контроль со стороны родителей: если ребенок имеет предрасположенность к полноте, мама с папой тщательно следят за тем, как он питается, многое запрещают. И ребенок попросту начинает прятать от них еду.

Кроме того, причиной может быть «заедание» стресса. Ну, и, конечно, заболевания — щитовидной железы, надпочечников, центральной нервной системы, отметила Вера Раш.

Что касается взрослого населения, причины тут схожие: снижение двигательной активности, несбалансированное питание, стресс, отсутствие здоровых привычек в семье, нехватка времени на полноценное питание и заболевания.

Кроме того, добавил Виктор Тутельян, у половины населения наблюдается дефицит витаминов, важных микроэлементов, биологически активных соединений. В связи с этим снижается адаптационный потенциал людей, их защищенность от неблагоприятных факторов окружающей среды.