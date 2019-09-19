Питание — сила: в каждой второй школе детей кормят с нарушениями

Питание школьников не соответствует установленным нормативам, выявила проверка 500 образовательных учреждений России. Каждое четвертое блюдо из меню оказалось меньше по массе, чем положено. В основном это относилось к белковым продуктам. Нарушения также найдены в балансе питательных веществ и условиях приготовления еды. Выявлены недостатки и в организации школьного питания: например, частая смена поставщиков, по мнению исследователей, объясняется поиском более дешевой продукции в ущерб качеству. В Роспотребнадзоре подтвердили наличие замечаний, но при этом отметили, что их количество сокращается.

В адрес Роспотребнадзора приходят сотни жалоб на неудовлетворительную организацию питания в школах, детсадах и интернатах. Специалисты Московского государственного университета технологий и управления им. К.Г. Разумовского в течение трех лет проверяли качество питания учащихся в 500 организациях, в том числе общеобразовательных и с круглосуточным пребыванием детей. Причем расположены они были в разных регионах страны — в Северо-Западном, Центральном и Сибирском федеральных округах.

В ходе исследования ученые проверяли рацион питания, состояние материально-технической базы и инвентаря для приготовления и подачи еды, а также санитарное состояние пищеблоков на соответствие требованиям действующих нормативных документов СанПиН, законодательства, технических регламентов и существующих стандартов.

школа Фото: ТАCC/Артем Геодакян

— В ходе проверки мы обнаружили, что в большинстве организаций меню были разработаны без указания возрастной категории учащихся и без учета сезонности, — сказал заведующий кафедрой «Технологии продукции и организации общественного питания и товароведения» МГУТУ им. К.Г. Разумовского Дмитрий Куликов.

По его словам, разрабатывать рацион должны комбинаты, выпускающие продукты питания (или сами школы, если они оснащены соответствующим пищевым блоком), согласно рекомендациям Роспотребнадзора или областного департамента образования.

Масса выхода четверти блюд из меню была меньше установленной нормы на 12,5–24%. В основном это относилось к белковым продуктам. Объем напитков оказался ниже нормы на 10%. Также исследователи отметили несбалансированность рациона по соотношению белков–жиров–углеводов. Первых двух компонентов было меньше нормы в среднем на 10%, а углеводов — больше на 23,7%.

— Налицо несоответствие объемов и состава подаваемых блюд заявленным стандартам, — отметила врач-диетолог и гастроэнтеролог отделения гастроэнтерологии НИКИ педиатрии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Оксана Комарова. — Несбалансированный рацион питания, в частности преобладание рафинированных жирных и углеводных продуктов и недостаток клетчатки, способен привести к раннему развитию так называемых болезней цивилизации. К ним относятся ожирение, сахарный диабет, сердечно-сосудистые патологии. А различные пищевые добавки, щедро добавляемые в фастфуд, который продают в школьных столовых, способствуют аллергизации.

Кроме того, исследование выявило недостатки в самой организации школьного питания. Например, контракты с поставщиками были преимущественно краткосрочными — на полгода или год. Ученые подозревают, что частая смена поставщиков объясняется поиском более дешевой продукции. Как следствие, возрастает риск поступления в школы некачественных продуктов. Анализируя контракты, исследователи установили, что крупные поставщики снижали цены в ходе конкурсных процедур не более чем на 2–5%, в то время как мелкие компании предлагали скинуть до 50%. Понятно, что предпочтение учебные учреждения отдавали второй категории.

Отмеченные нарушения в рационе питания присутствовали более чем в половине проверенных образовательных организаций. Блюда для школьников льготной категории и питание детей, за которое платят родители, практически нигде не отличались. Итоговая стоимость рациона тоже была одинаковая — разными были лишь источники финансирования.

школа Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

По сообщению Роспотребнадзора, в ходе контрольно-надзорных мероприятий в образовательных организациях действительно найдены недостатки. Однако в ведомстве отмечают положительную динамику в устранении нарушений. Так, нехватка мяса в порции снизилась почти на 6%, рыбы — на 8%, а фруктов — на 9%.

Но всё еще фиксируется немало случаев поставки пищевых продуктов и продовольственного сырья, не соответствующих требованиям безопасности. В динамике наблюдается увеличение доли неудовлетворительных проб пищевых продуктов (продовольственного сырья) по микробиологическим показателям с 1,4% в 2015 году до 1,9% в 2019 году.

Впрочем, Роспотребнадзор сообщает об активном проведении контрольно-надзорных мероприятий по контролю за соблюдением требований к качеству питания детей в образовательных организациях. В прошлом году было составлено около 42 тыс. протоколов о различных административных правонарушениях, сумма наложенных штрафов составила более чем 160 млн рублей. Вынесено 112 постановлений о назначении административного наказания в виде приостановления деятельности.

В 2020–2021 годах ученые запланировали провести аналогичные исследования в Москве и Санкт-Петербурге.

Как сообщила пресс-служба Министерства просвещения «Известиям», обеспечение качественного питания в школах — прямая задача каждого региона, так как это необходимое условие образовательной среды. Сейчас ведомство проводит специальный мониторинг во всех субъектах РФ. Полученные данные помогут усовершенствовать систему общепита в учебных заведениях, считают в Минпросвете.