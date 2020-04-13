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Сервисы такси в Москве получат доступ к базе электронных пропусков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев
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Сервисы такси будут проверять наличие цифрового пропуска у пассажира при заказе поездки по Москве. Об этом в понедельник, 13 апреля, сообщил руководитель департамента информационных технологий правительства Москвы Эдуард Лысенко.

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«Будет проверка при заказе, чтобы не при посадке в машину, а сервисы такси, которым разрешено будет, которые будут действовать для москвичей, у них будет соответствующий свой закрытый доступ. И когда человек будет заказывать такси — они будут перепроверять», — сказал Лысенко в эфире «Эхо Москвы».

Он пояснил, что в момент заказа агрегатор такси запросит у пассажира код пропуска. Соответствующий функционал будет введен в приложения таких сервисов как «Яндекс», Gett и Uber. Мэрия столицы ведет с ними переговоры.

11 апреля стало известно, что водителей такси обяжут проверять цифровой пропуск у пассажиров при поездке. Ранее в этот же день мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с 15 апреля для поездок на любом видео транспорта, включая такси, потребуется цифровой пропуск. Оформить его можно с 13 апреля через портал мэра Москвы mos.ru, а также отправив СМС на номер 7377.

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По состоянию на 13 апреля, в России диагностировано 18 328 случаев заболевания COVID-19, из них 2558 — за последние сутки. 1470 человек вылечились. 148 пациентов скончались.

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