Названы самые популярные альтернативы общественному транспорту в России

Личный автомобиль стал самой распространенной альтернативой общественному транспорту на фоне угрозы распространения коронавируса в России. Это следует из совместного исследования сервиса заказа такси «Ситимобил» и компании ResearchMe (есть в распоряжении «Известий»).

За авто проголосовали 42% респондентов, а всего в опросе приняли участие 5590 человек.

Четверть респондентов считает, что во время пандемии безопаснее передвигаться пешком. Не выходить из дома без веской причины стараются 18% опрошенных.

Такси во время неблагоприятной эпидемической ситуации выбирают 13% участников опроса. А вот каршеринг оказались готовы выбрать лишь 2% респондентов.

В условиях эпидемии для участников опроса важную роль играет дезинфекция общественных мест, в том числе транспорта.

По 57% респондентов считают эффективной мерой профилактики поездку в такси на заднем сиденье и стараются не трогать лицо в машине.

Половина опрошенных самостоятельно обрабатывает антисептиками руки во время и после поездки в такси.

Маску во время поездки на такси надевает лишь 27% участников опроса.

При этом каждый десятый интересуется у водителя, обрабатывал ли он салон дезинфицирующими средством и как он себя чувствует. Только 9% респондентов указали, что протирают ручку двери антисептиком.

Опрос предполагал множественный выбор, поэтому сумма ответов превышает 100%.

Ранее, 8 апреля, президент России Владимир Путин распорядился оценить необходимость введенных в ряде регионов ограничений на движение транспорта.

7 апреля сообщалось, что в Москве задержали водителя такси, который продолжил ездить по городу на машине, несмотря на положительный тест на коронавирус. Мужчина заявил, что пользовался машиной только для личных поездок в магазин.

По состоянию на 9 апреля в России диагностировано 10131 случай заболевания COVID-19, из них 1459 — за последние сутки. 698 человек вылечились, а 76 пациентов скончались.

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