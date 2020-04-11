Таксисты начнут проверять наличие цифрового пропуска у пассажира

Водители такси будут проверять у пассажиров наличие цифрового пропуска. Об этом в субботу, 1 апреля, ТАСС сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

«Водители такси смогут проверять наличие цифрового пропуска у пассажира через мобильное приложение», — пояснили в пресс-службе.

При этом «РИА Новости» подчеркивают, что таксистов обяжут проверять пропуска. При этом у водителей будет свой собственный цифровой пропуск.

«Они обязаны поверять наличие цифрового кода, если у пассажира нет такого цифрового кода, начиная с 15 апреля, то они его не повезут», — пояснил агентству руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Ранее в этот же день мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с 15 апреля для поездок на любом видео транспорта, включая такси, потребуется цифровой пропуск. Оформит его можно с 13 апреля через портал мэра Москвы mos.ru, а также отправив СМС на номер 7377.

С 29 марта по 1 мая в Москве из-за распространения коронавируса по распоряжению мэра столицы Сергея Собянина действует режим обязательной самоизоляции. Гражданам разрешается покидать жилье только в случаях острой необходимости: при обращении к врачам, походе в магазин или аптеку и для выгула домашних животных.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. По состоянию на 11 апреля в России зарегистрировано 13 584 случая заражения коронавирусом в 82 регионах. При этом всего от инфекции скончались 106 человек, а вылечились ― 1045 пациентов.

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