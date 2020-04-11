Собянин рассказал о пропусках для поездок в личных целях

Для поездок по городу в личных целях два раза в неделю будет выдаваться пропуск на день. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 11 апреля в блоге мэра Москвы Сергея Собянина.

«Для поездок в других личных целях, соответствующих режиму повышенной готовности (в магазин, на дачу, на вокзал и т.п.) пропуск выдается на один день и разрешает поездку до места назначения и обратно. Получить этот пропуск можно будет два раза в неделю», — говорится в сообщении.

Пропуск для поездок на работу будет выдаваться сроком до 30 апреля в случаях, если организация продолжает работу, а присутствие сотрудника на месте необходимо. Пропуск разрешает поездки на работу и обратно, а также служебные разъезды, например, для курьеров.

Для поездок в медицинские учреждения пропуск будет выдаваться на один день неограниченное количество раз. Документ разрешает поездку до конкретного медучреждения и обратно.

Получить цифровой пропуск можно будет с помощью портала мэра Москвы, а также отправив СМС на номер 7377.

Ранее в субботу Собянин объявил, что с 15 апреля в столице вводятся цифровые пропуска для поездок на любом транспорте. Пропуск будет необходим для поездок на любом виде транспорта — мотоцикле, скутере, автомобиле, такси, метро, МЦК, МЦД, пригородном железнодорожном и наземном общественном транспорте.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о начале постепенного введения в городе пропускного режима для борьбы с распространением коронавируса. По словам градоначальника, ограничения будут реализовываться в несколько этапов.

Так, в рамках первого из них в городе будут введены пропуска для поездок на работу. На втором — появятся пропуска для поездок в других целях. И на третьем этапе при необходимости — для передвижения внутри района.

Пропускная система будет носить заявительный характер. При этом власти города оставляют за собой право проверить достоверность сообщаемых сведений.

В этот же день Собянин пояснил, что с понедельника эпидемиологическая ситуация начала ухудшаться: идет быстрый рост тяжелых больных с пневмонией. Если раньше в больницы ежедневно поступало около 500 человек, то сегодня — уже 1,3 тыс., добавил столичный градоначальник.

С 29 марта по 1 мая в Москве из-за распространения коронавируса по распоряжению мэра столицы Сергея Собянина действует режим обязательной самоизоляции. Гражданам разрешается покидать жилье только в случаях острой необходимости: при обращении к врачам, походе в магазин или аптеку и для выгула домашних животных.

По данным на 11 апреля, в Москве число заразившихся коронавирусом превысило 8,8 тыс. пациентов. В России за сутки выявлено 1667 новых случаев заболевания. Таким образом, всего в стране с начала эпидемии зарегистрировано 13 584 случая заражения инфекцией в 82 регионах. При этом всего от инфекции скончались 106 человек, а вылечились ― 1045.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.