Полиция работает на всех въездах в Москву

Наряды Госавтоинспекции работают на всех въездах в Москву и контролируют передвижение транспорта, сообщили в ГУ МВД 11 апреля.

Полицейские также уточняют причина въезда в столицу.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о начале постепенного введения в городе пропускного режима для борьбы с распространением коронавируса. По словам градоначальника, ограничения будут реализовываться в несколько этапов.

Так, в рамках первого из них, в городе будут введены пропуска для поездок на работу. На втором — появился пропуска для поездок в других целях. И на третьем этапе при необходимости — для передвижения внутри района.

Пропускная система будет носить заявительный характер. При этом власти города оставляют за собой право проверить достоверность сообщаемых сведений.

В этот же день Собянин уточнил, что с понедельника эпидемиологическая ситуация начала ухудшаться: идет быстрый рост тяжелых больных с пневмонией. Если раньше в больницы ежедневно поступало около 500 человек, то сегодня — уже 1,3 тыс. добавил столичный градоначальник.

Новость дополняется