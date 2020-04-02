В мэрии Москвы рассказали о штрафах за нарушение самоизоляции

Штрафы за нарушение самоизоляции в Москве будут предусмотрены прежде всего для несознательных граждан, которые собираются большими группами. Об этом в четверг, 2 апреля, сообщили в пресс-службе мэра Москвы Сергея Собянина.

«Если люди не будут собираться большими группами, будут соблюдать режим самоизоляции и выходить на улицу лишь в экстренных случаях, то в настоящее время я не вижу предпосылок к получению штрафа», — приводит «РИА Новости» слова пресс-секретаря мэра Москвы Бориса Булая.

Введение штрафов связано с тем, что люди, которые будут собираться компаниями, подвергают опасности не только свое здоровье, но и здоровье окружающих, добавил Булай.

Также он отметил, что для создания системы разрешений по передвижению внутри города есть все технические возможности, однако в настоящий момент такие ограничения пока не введены.

В этот же день мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что все ранее введенные в столице меры против дальнейшего распространения коронавируса SARS-CoV-2 продлеваются до 1 мая. Москвичи по-прежнему должны соблюдать режим самоизоляции, также остаются в силе требования сохранять дистанцию в транспорте и общественных местах. До 1 мая запрещено посещение 55 городских парков, усадеб и зон отдыха.

Меры были пролонгированы после обращения президента Владимира Путина к россиянам.

По данным на 2 апреля, в России за сутки зафиксирован 771 новый случай заражения коронавирусом, а общее число заболевших достигло 3548 человек.

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