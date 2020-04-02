Число жертв коронавируса в Германии превысило 1 тыс.

Число жертв коронавируса SARS-CoV-2 в Германии достигло 1002 человек, сообщил в четверг, 2 апреля, телеканал NTV.

Общее количество заболевших к настоящему моменту составляет 79,5 тыс. человек.

По данным Института Роберта Коха, в немецких больницах заразились коронавирусом 2,3 тыс. медицинских работников.

Самые большие очаги заражения находятся в Баварии, Северном Рейне — Вестфалии и Баден-Вюртемберге.

Вирус, получивший название SARS-CoV-2, начал распространяться по миру из китайского Уханя в конце декабря прошлого года. За несколько месяцев вызываемая им болезнь COVID-19 охватила более 190 стран. Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса 11 марта.

По данным статистического портала Worldometer на 2 апреля, в мире зафиксирован 1 млн случаев заражения, умерли — 51 375 человек, выздоровели — 210 244.