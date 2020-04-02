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В Германии за сутки более 6 тыс. человек заразились коронавирусом

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Фото: REUTERS/Axel Schmidt
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В Германии число заразившихся коронавирусом достигло 73 522. Об этом в четверг, 2 апреля, сообщает немецкая газета Tagesschau.de.

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За сутки в стране, по данным института Роберта Коха (RKI), выявлено 6156 случаев инфицирования коронавирусом. Число жертв заболевания достигло 872.

Самые большие очаги заражения находятся в Баварии, Северном Рейне-Вестфалии и Баден-Вюртемберге.

Вирус, получивший название SARS-CoV-2, начал распространяться по миру из китайского Уханя в конце декабря прошлого года. За несколько месяцев вызываемая им болезнь COVID-19 охватила более 190 стран. Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса 11 марта.

По данным статистического портала Worldometer, на 2 апреля в мире зафиксировано 936 204 случая заражения, умерли — 47 249 человек, выздоровели — 194 578.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией на 1 апреля, зарегистрировано 2777 случаев заражения. В четверг, 2 апреля, стало известно о 10 новых случаях заражения коронавирусом в Дагестане.

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