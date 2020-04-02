В Пермском крае умер второй пациент с коронавирусом

В Пермском крае зафиксирован второй случай смерти пациента с коронавирусом. Об этом в четверг, 2 апреля, сообщает официальный региональный канал штаба по коронавирусу.

По состоянию на четверг, в регионе зафиксировано 14 подтвержденных случаев заражения. Среди них 11 человек в данный момент проходят лечение, 2 человека умерли и один вылечился. Более 3,5 тыс. человек в регионе находятся под медицинским наблюдением.

Ранее в этот же день в оперативном штабе по предупреждению распространения инфекции сообщили, что в Москве умерли три человека, чьи результаты теста на коронавирус были положительными.

31 марта стало известно о смерти первого пациента с диагнозом «коронавирус» в Пермском крае.

По всей России число заразившихся этой инфекцией на сегодняшний день достигло 2777.

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