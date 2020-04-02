Утверждены правила оформления больничных на карантине для людей от 65 лет

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении порядка оформления больничных, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности для лиц от 65 лет и старше, находящихся на карантине из-за коронавируса. Документ опубликован в четверг, 2 апреля, на сайте правительства.

Правила носят временный характер, уточняется в сообщении. Они распространяются на граждан, находящихся на самоизоляции по месту жительства, месту пребывания, фактического нахождения. Больничные листы будут формироваться с 6 по 19 апреля 2020 года на 14 календарных дней в виде электронного документа.

Выплаты пособия осуществляются органами Фонда социального страхования единовременно за весь срок временной нетрудоспособности в течение семи календарных дней со дня оформления электронного больничного.

Ранее в четверг кабмин выделил из резервного фонда 5,2 млрд рублей на закупку 1,2 тыс. автомобилей скорой помощи. Распоряжение об этом подписал Мишустин.

Накануне Минфин зарезервировал 1,4 трлн рублей на борьбу с последствиями распространения коронавируса. На реструктуризацию бюджетных кредитов в бюджете зарезервирован 171 млрд рублей. Речь идет об отсрочке по выплате бюджетных кредитов, а также о поддержке регионов в случае снижения доходов на фоне пандемии.

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Число заразившихся коронавирусом в России, по данным оперштаба на 1 апреля, достигло 2777.