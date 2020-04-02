В Хакасии три города перешли на режим ЧС из-за коронавируса

Режим чрезвычайной ситуации на фоне распространения коронавирусной инфекции ввели в трех городах в Хакасии. Об этом в четверг, 2 апреля, сообщила пресс-служба правительства республики.

«Режим ЧС введен в Саяногорске, ранее — в Абакане и Черногорске», — передает «Интерфакс» сообщение региональных властей.

Согласно данным портала стопкоронавирус.хакасия.рф, на сегодняшний день в республике зафиксировано три случая заражения коронавирусом. Как уточняет агентство, два из них были выявлены в Абакане и один в Саяногорске. Все случаи являются завозными.

Всего на карантине дома в регионе находятся 970 человек.

По данным на 1 апреля, всего в России выявлены 2777 случаев заражения коронавирусом, скончались 24 человека, из них 19 в Москве. Еще 190 пациентов поправились.

31 марта все сибирские регионы ввели режим самоизоляции из-за коронавируса, в том числе и Республика Хакасия.

29 марта власти Москвы и Подмосковья первыми ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей вне зависимости от возраста. Это означает, что люди могут покидать свои дома только в случае обращения за медицинской помощью, ради похода в магазин, аптеку или выгула домашних животных и для поездок на работу, если нет возможности перейти на удаленный режим.

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