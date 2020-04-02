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Парк «Гранд-Каньон» в США закрыли из-за пандемии коронавируса

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Фото: Global Look Press/Valentin Wolf
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Национальный парк «Гранд-Каньон» в американском штате Аризона был закрыт на фоне ухудшающейся ситуации с коронавирусом в стране. Об этом в четверг, 1 апреля, заявили в Службе национальных парков США (NPS).

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Решение о немедленном закрытии до дальнейшего уведомления приняла и.о. суперинтенданта Мэри Рисер при поддержке замдиректора по операциям NPS Дэвида Вела и министра внутренних дел США Дэвида Бернхардта.

«Как только мы получили письмо от директора по здравоохранению и социальному обеспечению и главного сотрудника здравоохранения округа Коконино, в котором рекомендовалось закрыть национальный парк «Гранд-Каньон», мы закрыли парк», — цитирует Служба главу МВД.

Кроме того, в сообщении говорится, что здоровье и безопасность посетителей парка, его сотрудников, жителей, волонтеров и партнеров является приоритетом для NPS.

Ранее стало известно, что в Соединенных Штатах умерли за последние сутки из-за коронавируса 1374 человека. Это наибольшее число жертв заболевания, зафиксированных за сутки, с начала вспышки инфекции в мире.

Также страна лидирует по количеству заболевших. По последним данным к утру 2 апреля, в США заражены более 215 тыс. человек, при этом скончались свыше 4,7 тыс. пациентов.

Вспышка вируса SARS-CoV-2, который является возбудителем заболевания COVID-19, произошла в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

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